将棋日本シリーズJTプロ公式戦2回戦第2局が8月16日、新潟市の「新潟市産業振興センター」で行われ、前年覇者の渡辺明JT杯覇者（41）が山崎隆之九段（44）に171手で勝利した。準決勝進出を決めた渡辺JT杯覇者は、10月12日に予定されている東海大会で、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）と対戦する。

【映像】渡辺JT杯覇者VS山崎九段 注目の一戦

4強入りを決める注目の一戦は、渡辺JT杯覇者が制した。本局では、山崎九段が力戦形の相居飛車に持ち込み、渡辺九段にとっては構想力が問われる将棋となった。一手一手が難しい展開となったが、山崎九段は勢いよく攻撃を仕掛けて主導権を握ることに成功。渡辺JT杯覇者にとっては苦しい時間が続くこととなった。

終盤に向かって激流となると、攻め合いを目指した渡辺JT杯覇者が技を仕掛けて逆転に成功。冷静に押し切り、渡辺JT杯覇者が勝利を飾った。

170手を超える大熱戦を制した渡辺JT杯覇者は、「押され気味の展開だったので、少し粘れればという感じでやっていた」とコメント。一方、敗れた山崎九段は「いやあ」と大きなため息。その後、「決めなければいけないところを何回か逃してしまった。最後も勝負手放てたと思うが、悔しいです」とがっくり肩を落としていた。

この結果、渡辺JT杯覇者の準決勝進出が決定。連覇と通算5度目の優勝へ向けて前進を遂げた。次戦は10月12日に予定されている東海大会で、藤井竜王・名人と対戦する。

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）