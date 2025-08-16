第１０７回全国高校野球選手権大会の第１１日第３試合（１６日、甲子園）は、京都国際が尽誠学園（香川）に３―２で逆転勝ち。ベスト８進出を果たした。

１点を追う８回二死二、三塁から小川（２年）が願いを込めて腕を振った。７回までわずか３安打に抑えられていた相手エース・広瀬（３年）から、鋭い２点右前打を放ち、ついに勝ち越しに成功。小川は「ああいう場面で結果を出すことをモットーに練習してきた。僕が打たなかったら負けてしまうと思ったので殻を破らないといけないと思った。一球に思いをかけました」と大粒の汗をぬぐった。

先発した酒谷（３年）は５回４安打２失点の力投。６回からマウンドに立ったエース・西村（３年）はストレートとスライダーを軸に相手打線を封じ、最終回は三者連続三振。４回を投げ２安打無失点７奪三振の快投で勝利を手繰り寄せた。

小牧監督は「小川は勝負強いバッターで、よくあの場面でやってくれたなと思います」と決勝適時打を放った小川を称賛。「もともと終盤に強いのが京都国際。よく落ち着いてくれましたし、１年間の成長をすごく感じました」と目を細めた。