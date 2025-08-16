Íè½µ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¹¤¯´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡Åìµþ¤Ê¤É35¡îÄ¶¤¨Â³½Ð¡¡ËÌÆüËÜ¤ÏÂç±«¤Î¶²¤ì
Íè½µ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï37¡î¤«¤é38¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢17Æü(Æü)¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì¤ë¤âÅ·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ¡¡ËÌÆüËÜ¤Ï±«
Íè½µ¤âÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë¸á¸å¤Û¤ÉÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ê¡¹¤Ç¥²¥ê¥éÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸·¤·¤¹¤®¤ë»Ä½ë¡¡ÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤Ï¹¤¯´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤ÎÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤¬Â³½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçºå»Ô¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï37¡î¤«¤é38¡î¤ÈÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤äÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â18Æü(·î)¤«¤é20Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤È23Æü(ÅÚ)¤Ï35¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ»Ô¤Ç¤âÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¾ðÊó¤ò¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¹¤¯¡Ö´í¸±¡×¤ä¡Ö¸·½Å·Ù²ü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËßÌÀ¤±¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
