◇セ・リーグ 中日0―6DeNA（2025年8月16日 バンテリンD）

中日は両リーグワーストタイの今季19度目の零敗を喫し、2連敗に沈んだ。借金11は今季ワーストタイで、3位・DeNAに4ゲーム差と離された。

先発・高橋宏は6回3失点で9敗目。初回1死一塁で、佐野に左中間適時二塁打を浴び、あっさり先制点を献上。2回先頭・山本には左ソロを被弾。5回2死二塁では蝦名に左前適時打された。

高橋宏は球団を通じて、「簡単に先制点を与えてしまい、その後も粘りきることができませんでした」とコメントした。

井上監督は試合後、プロ初登板初勝利を献上したDeNAのドラフト1位・竹田について言及。「初登板なのに、落ち着いているな、と。2軍で何試合も先発し、社会人を経験しているところもあるんだろうけど、自分の持ち球を、それなりに操れていたからこそ、いい投球ができたのかと思う」と指摘した。

続けて、「初見というのは、どこのチームも強いわけではないと思うが、そういったところに苦手意識を持ってもらっても困る。打破していかないといけない課題」と話した。

これで、チームはDeNAに対して5年連続シーズン負け越しが決定。指揮官は「そこ（相性が悪い要因は）はね、分かれば本当に自分で、あれですけど、考えます」と唇をかんだ。