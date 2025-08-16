À¥¸ÍÄ«¹á¡¢À®Ä¹¤·¤¿2¿Í¤Î»Ò¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊÑ²½¡É¤Î»ØÅ¦¤â
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤¬8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤Ç¡¢Î±³ØÀè¤Î±Ñ¹ñ¤«¤é°ì»þµ¢¹ñÃæ¤Î15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¡¢11ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¥¸Í¤Ï2007Ç¯9·î¡¢¸µV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê¤è¤·¤Ò¤³¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ôµ¢¹ñ¤·¤¿»Ò¶¡Ã£¤È¤Î»þ´Ö¡Ä¡¡°ì½ï¤Ë¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¡ÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤à!¡¡º£¡¢¡¡°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¡¼¤ë¡¡¤ä¤Ð¤Ã!¡¡Ì¼¤Ë¤â¿ÈÄ¹È´¤«¤ì¤ë¤«¤Ê¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤¿À¥¸Í¤ÎÎ¾ÎÙ¤ê¤Ë¡¢¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤¿Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤¬ÊÂ¤Ö¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¡ôµ×ÊÆÅç¡×¤È¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²Æì¸©¤Îµ×ÊÆÅç¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ï¿ÈÄ¹169cm¤ÎÀ¥¸Í¤è¤ê¤â¤¹¤Ç¤ËÇØ¤¬¹â¤¯¡¢Ä¹½÷¤Î¿ÈÄ¹¤âÀ¥¸Í¤ÎÌÜ¸µ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡ÔÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡Õ
¡ÔÄ«¹á¤Á¤ã¤ó¤º¤Ã¤ÈåºÎï¤Ç¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡¢¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¡¢¡¢¡¢¤Ï¤ä¤Ã¡ª¡Õ
¡ÔÄ«¹á¤µ¤ó¡¡Èþ¿Í¤Ê¥Þ¥Þ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡¡Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¼Ì¿¿¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÀ¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡À¥¸Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯4·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç
¡ÔÀ¥¸ÍÄ«¹á¡¢¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Õ
¡ÔÉ½¾ð¶Ú¤¬¥«¥Á¥³¥Á¡Õ
¡Ô¥Ç¥ÓÉ×¿Í²½¤·¤È¤ë¡Õ
¡ÔÀ¥¸ÍÄ«¹á¡¡³ð»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢Æ±À¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤À¥¸Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤òÆÈÎ©¤·¡¢2¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÎ±³Ø¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤âSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤ÎÌäÂêÂÐ±þ¤ËËÛÁö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â»Å»ö¤â·ãÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¡¢»ØÅ¦¤Î¤¢¤¬¤Ã¤¿³ð»ÐËå¤ä¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë´¬¤¤¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤É¤³¤«¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£½éÅÐ¾ì¤Î¤¿¤á¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢É½¾ð¤Î¹Å¤µ¤â¡È¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¿Æ»Ò¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÅö»þ¤È¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿À¥¸Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¿ÈÄ¹¤ò±Û¤¹¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¡¢Èþ¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£