Êë¤ì¤Ê¤º¤à¶õ¤ÈÅÅ¼Ö¤Ç¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ËÌÁíÅ´Æ»¤¬Íè·î¡¢°õÚÙ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç¡ÖÌë´Ö»£±Æ²ñ¡×¡ÊÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¡Ë
Å´Æ»¼Ì¿¿¤È¤¤¤¨¤ÐÄÌ¾ï¤ÏÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Î»£±Æ¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹¥¤à¤Î¤ÏÍ¼·Ê¡¦Ìë·Ê¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥¢¤Ê»£¤êÅ´¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎËÌÁíÅ´Æ»¤¬Í¼Êý17»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ÖÌë´Ö»£±Æ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
³«ºÅÆü¤Ï2025Ç¯£¹·î13Æü¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï17»þ¡Á19»þ10Ê¬¡£²ñ¾ì¤ÏÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Î°õÚÙ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡£¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ï°õÀ¾ËÒ¤Î¸¶±ØÅìÂ¦¡¢°õÚÙÆüËÜ°åÂç¤È¤Î±Ø´Ö¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤ÏÎ×»þÎó¼Ö¤Ç´ðÃÏ¤ËÆþ¤ë¡£
»£±Æ¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢15Ê¬£±²ó¤È10Ê¬£²²ó¤Î·×£³²ó¡£¼ÖÎ¾¤Ï7300·Á¡¢7800·Á¡¢9800·Á¤Î£³·Á¼°¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
7300·Á¤Ï¡¢1991Ç¯¤ÎËÌÁí¶´üÀþ¡Ê¿·³ù¥öÃ«¡ÁµþÀ®¹âº½±Ø¡Ë¤Î³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿·À½¡£7800·Á¤Ï¡¢µþÀ®3700·Á¤Î¥ê¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤ËËÌÁíÆþ¤ê¡£2025Ç¯¤Ë22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£9800·Á¤Ï2017Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7300·Á¤ÈÆ±·Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÂÓ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
»£±Æ²ñ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿ä¤·¤¬¡¢à²»Å´á¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥¢¤Ê¼ÖÆâÊüÁ÷¡£¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¼ÖÆâÊüÁ÷¤òÎ®¤¹¡£
»£±Æ²ñ¤Ï¥Ä¥¢¡¼·Á¼°¤Ç»öÁ°¿½¹þÀ©¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Äê°÷80¿Í¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï2025Ç¯£¸·î18Æü¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼ËÌÁí¡×¥µ¥¤¥È¤ÇÀèÃå½ç¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸