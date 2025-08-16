イメチェン前の鈴木紗理奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/16】タレントの鈴木紗理奈が15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。

【写真】鈴木紗理奈、透明感溢れる新ヘア

◆鈴木紗理奈「久しぶりの」イメチェン報告


鈴木は「久しぶりのヘアカラー afterとbefore」とつづり、美容室で撮影した鏡越しの自撮りを公開。明るい茶髪から艶やかな暗髪にイメージチェンジした姿を披露した。また「カットはまた次回」としている。

この投稿には「素敵」「透明感溢れてる」「暗めもお似合い」「ツヤツヤで綺麗」「ずっと美しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】