◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 7-2 ソフトバンク(16日、みずほPayPayドーム)

ロッテの先発・小島和哉投手が8回2失点の力投を披露。ソフトバンク打線を圧倒し、チームの連敗も「7」で止めました。小島投手はこれで今季10試合目となったビジター球場で今季初勝利。5勝目も手にしました。

前回登板では変化球を多用し、球数がかさんでしまったと反省点を明かした小島投手。6回途中で114球を投げ2失点で降板していました。それでも今日の登板までに1軍・2軍問わず投手コーチなどにアドバイスをもらい、調整を行ったことを明かします。

結果、この日は今季最多となる10奪三振をマークするなどソフトバンク打線を圧倒。好調の山川穂高選手と野村勇選手のソロHRで失点したものの、その他の得点は許しませんでした。この投球について小島投手は「しっかりと真っすぐで押していくピッチングができた」と振り返りました。

これで自身にとっても約1か月ぶりの勝利。大量得点をあげた打線に感謝しながらも、小島投手は思いを明かします。

今季は開幕投手を任されるなど期待されたシーズンも、苦しいマウンドも続いている小島投手。「開幕前はもう少しいい成績を残せると自分の中で思いながらやってたんですけど、それが今年はあんまりうまくいかないことも多かった」ともどかしさを口にします。それでも「1試合1試合なんとか、自分のために、応援してくれる人のためにしっかりと腕を振りたい。改めて、そこだけで頑張ってるので、次も頑張りたい」と意気込みを口にしました。

これにビジター球場につめかけたロッテファンも一層声をあげ、大きな「小島コール」でエールを送りました。