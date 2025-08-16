今季の“全米中継試合数”トップ10…レイカーズ、ウォリアーズ含む4チームが1位タイ

8月15日（現地時間14日、日付は以下同）。NBAの2025－26レギュラーシーズンの日程が発表された。現時点で明らかになっているのは82試合のうち80試合で、残り2試合は「エミレーツNBAカップ2025」のグループステージ終了後に追加試合が決定する。

10月22日に開幕する今シーズンのNBAは『ESPN』、『ABC』、『NBC』、『Peacock』、『Amazon Prime』で放送される。人気度と注目度を示す“全米中継試合数”では、どのチームが上位に入ったのか。

昨シーズンはロサンゼルス・レイカーズがトップの39試合。続いてゴールデンステイト・ウォリアーズの36試合、ボストン・セルティックスとニューヨーク・ニックスが各34試合、ダラス・マーベリックスとフェニックス・サンズが各30試合でトップ6となった。

今シーズンは、レブロン・ジェームズとルカ・ドンチッチ擁するレイカーズ、ステフィン・カリー率いるウォリアーズ、昨シーズンにカンファレンス・ファイナル進出を飾ったニックス、そして昨シーズンの王者でMVPのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが所属するサンダーがそれぞれ34試合でトップに。

続いてオールスターガードのアンソニー・エドワーズがけん引するミネソタ・ティンバーウルブズ、オフにケビン・デュラントを加えたヒューストン・ロケッツがそれぞれ28試合で5位タイ。さらにニコラ・ヨキッチが君臨するデンバー・ナゲッツ（26試合）、セルティックス（25試合）、クリーブランド・キャバリアーズ（24試合）、マブス（23試合）が7位から10位に入った。

ちなみに、トップ10入りに近づいたのはサンアントニオ・スパーズ（22試合）とロサンゼルス・クリッパーズ（21試合）の2チーム。河村勇輝が2ウェイ契約を結んでいるシカゴ・ブルズの全米中継試合数は3試合となっている。

【動画】昨年のクリスマスに激突したレイカーズ対ウォリアーズ戦の終盤ハイライト！





