お盆休みを帰省や旅行先で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。

伊豆に行った人

「なんかカニとか魚捕まえた」

大阪に行った人

「大阪・関西万博、観光とか行ってました」

大阪でお祭りに行った人

「たのしかったでーす」

JR各社によりますとお盆休み中、新幹線の上りの予約は17日がピークで16日はまだ空席があるということです

一方、空港もお盆を海外やふるさとなどで過ごした人々で賑わっています。

スペインに行った人

「パエリアたくさん食べました。全然違いました、おいしかったです」

ロスに行った人

「大谷さんの試合をみてディズニー行ってきました。ホームラン打っているところ見られました」

沖縄に行った人

「海に行ったり、お土産買ったりけっこう充実していました」

島根に行った人

「田舎に帰って2週間くらいいました」「久しぶりに会えて楽しかった」

海外からの帰国便は16日が混雑のピークで、国内線も日本航空が16日と17日が上り線のピークとなっています。

高速道路は16日が上り線の渋滞のピークです。

高速道路各社によりますと、午後4時半現在、東北道と中央道で最大19キロ、関越道で最大15キロの渋滞が発生しています。