Ｎｅｔｆｌｉｘアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Ｇｏｌｄｅｎ」が、ビルボードチャートで驚異的な成績を収める中、イギリスのオフィシャルシングルチャートでも上位圏にランクインしたと１６日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。

記事によると、イギリスの公式チャートが現地時間の１５日に発表したシングルチャート“トップ１００”で、「Ｇｏｌｄｅｎ」が１位を獲得したという。

同曲は１日、該当チャートで初の１位を記録し、１２年にＰＳＹの「江南スタイル」ランクイン以来、１３年ぶりの快挙となった。翌週には１位の座を譲ったものの、再び首位を奪還する底力を見せつけた。

「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」は、６月に配信されたアクションファンタジーアニメで、人気Ｋ-ＰＯＰガールズグループ“ハントリックス”のメンバーが、裏では世界を守るデーモンハンターとして活躍するという物語。ハントリックスのメンバーであるルミ、ミラ、ゾーイが、ボーイズグループ“サジャ・ボーイズ”の裏の顔を知るところから始まる興味深いストーリーが、世界中で人気を集めている。