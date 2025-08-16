大相撲の元横綱白鵬翔さん（４０）が日本相撲協会を今年６月に退職後、程なく創立した白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社の公式サイトがこのほどオープンした。

創立時に「現在準備中です」としていた公式サイトが、２カ月ほどして開設。大銀杏で綱を締める現役時代の白鵬さんの画像に「相撲」「希望」の文字が添えられた。スクロールすると「相撲を通じて、世界を絆で結び、希望と幸せを届ける」のタイトルとともに次の文章が添えられた。

◇ ◇ ◇

相撲は元来、天下泰平、国家安全、五穀豊穣を祈念する神事です。

また礼節・尊敬の精神、スポーツとしての情熱、相撲はそれら心技体の鍛錬の先に人々がどう歩むかを導く道でもあります。

そして現代では、差別や偏見、争いごとなど世界にあふれる分断を乗り越える「希望」になると確信しています。

相撲が持つ千年の伝統と精神文化が多様な価値観や文化を調和させ、人々が互いに理解し合い、絆が生まれる。

そんな幸福を分かち合える未来を目指し私たちは新しいステージへ挑みます。

◇ ◇ ◇

トップページのみが更新され、具体的なコンテンツは未掲載だが、今後の充実が期待される。

同社は歴代最多４５回の優勝を誇る第６９代横綱白鵬が、長年の夢である世界に相撲の魅力を広げる「世界相撲グランドスラム」実現に向け設立。現役時代から支援を受けるトヨタ自動車の豊田章男会長が日本相撲連盟会長を務めており、９月にタイ・バンコクで開催される世界選手権への視察に意欲を示している。