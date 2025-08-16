【ライブレポート】INI『SUMMER SONIC 2025』大阪公演で“MOUNTAIN STAGE”のトップバッターを飾る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、8月16日、大阪・万博記念公園にて開催された『SUMMER SONIC 2025』大阪公演に出演。“MOUNTAIN STAGE”のトップバッターを飾った。

■「皆さん、夏といえばパイナップルジュースですよね？」

INIは、ホワイトとネイビーを基調としたマリンルックの衣装でステージに登場。客席からは大歓声が巻き起こり、オープニングはグループを代表する定番曲のひとつでもある「FANFARE」をブラスアレンジで披露、序盤から会場の熱気を一気に高めていった。

MCでは全員で挨拶を終えたあと、佐野雄大の手にはパイナップルジュースが。佐野は「皆さん、夏といえばパイナップルジュースですよね？ 僕たちと一緒に夏を楽しむ準備はできてますか！」と呼びかけ、そのまま最新アルバム収録曲で許豊凡が作詞に参加した、あらたなINIの夏ソング「Pineapple Juice」を披露。ステージ上には、ハイビスカスやパイナップルの巨大バルーンが出現し、遊び心に溢れた夏らしさ全開のステージとなった。

その後も、観客は手を掲げたり、左右に大きく振りながら楽曲を楽しみ、会場には一体感が生まれていった。

■「僕たちは音楽で人のことが支えられると信じています！」

ライブ後半は、大迫力のスケールを感じさせるダンスブレイクで会場を圧倒。ラストには尾崎匠海が「僕たちは音楽で人のことが支えられると信じています！」と真っ直ぐに想いを込めて叫び、その言葉を合図に始まった「HERO」では観客が一斉にタオルを掲げて回し、熱気と歓声に包まれながら全曲バンドアレンジで届けたINIのステージを締めくくった。

なお、INIは8月17日に千葉・幕張メッセで開催される『SUMMER SONIC 2025』東京公演にも出演予定。熱いパフォー

マンスに期待が高まる。

■リリース情報

202506.25 ON SALE

ALBUM『THE ORIGIN』

2025.08.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Unrequited Love / プロポーズ」

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/