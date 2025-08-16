アラスカ州の米軍基地で並び立つトランプ米大統領（右）とロシアのプーチン大統領/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

アンカレジ（ＣＮＮ）複数の戦闘機とレッドカーペット、そして壁に貼られた「和平の追求」という希望に満ちたスローガンで、トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領を１５日のアラスカでの首脳会談に迎えた。会談は突然終了し、結果は全体的に不透明なままとなっている。

３時間近くに及んだ会談の後で両氏は姿を現し、進展があったと宣言した。しかし予定された記者会見では、具体的に何を達成したのか説明しないままその場を後にした。

一つ明らかなのは、何の合意もまとまらなかったということだ。そして会談終了時に実施されるのを望むとトランプ氏が述べていた停戦も、実現には全く至らなかった。トランプ氏は「合意をまとめる」責任はウクライナのゼレンスキー大統領にあるとの姿勢を一段と強めている。

「我々の見解が一致した点が多々あった。ほとんどそうだったと言っていい」。記者会見でプーチン氏に続いて発言したトランプ氏はそう述べた。「いくつかの大きな問題についてはそこまで行かなかったが、一定の前進はあった」

「どんな合意も、まとまるまではまとまらない」と、トランプ氏は宣言した。

トランプ氏とプーチン氏は、質問に答えることなく演台を降りた。

人目を引いた首脳会談は結論が出ないままに終わった。あらゆる部分が不明ではあるものの、プーチン氏に対して外交の場への復帰を歓迎する会談になったのは決定的なようだ。

それでも、あらゆる虚飾と外交儀礼に満ちていた割に、トランプ氏に与えられた任務がどれほど困難になるかの兆候は、会談開始の瞬間から明白に表れていた。

米空軍のエルメンドルフ・リチャードソン統合基地の滑走路で両大統領が互いに挨拶（あいさつ）を交わしたとき、ウクライナではロシア軍のドローン（無人機）と航空機が迫ることを知らせる警報が鳴り響いた。自身の戦争を続けようとするプーチン氏の意向の表れだが、その間もトランプ氏は米国の地で、プーチン氏に惜しみない尊敬の言葉を伝えていた。

アラスカ州アンカレジで開催された首脳会談の重要なポイントは以下の通り。

進展も、合意はなし

トランプ氏もプーチン氏も、数時間に及んだ会談については漠然とした説明しかしなかった。

トランプ氏は記者団に対し「極めて建設的な会談で、多くの点で合意に至った」と述べた。「残されている問題はほんの数点だ。さほど重要ではないものもある。恐らく一つは最も重要な問題だが、妥結の可能性が極めて高い。今回は妥結に至らなかったが、妥結できる可能性は非常に高い」 とした。

会談直後のインタビューで、トランプ氏はＦＯＸニュースの司会者ショーン・ハニティー氏から領土の割譲について質問を受けた。割譲が実現すれば、ロシア側にはこれまで有していなかった領土が渡る。また米国がウクライナの安全に保証を与える可能性についても問われた。

「それらは過去に交渉した点だと思う。今は大半で合意している」と、トランプ氏は詳細を明かさずに答えた。

その上でウクライナが「合意する必要がある」と強調。ゼレンスキー氏にどんな助言をするかと問われると、「合意をまとめるように」と答えた。

協議の準備段階では、成功よりも不成功に終わる結果の方がより明確に想定できるのが常だった。トランプ氏はもしプーチン氏の発言が気に入らなければ、「その場を去る」と約束。共同記者会見を単独会見に格下げすると脅していた。またもし戦争が終わらなければ、ロシア政府にとって「深刻な」結果になるとも語っていた。

ところがアンカレジに飛んだトランプ氏は、成功がどのようなものになるのかは分からないと発言。実際に確認したときにそう認識するだろうと示唆した。

結果的に、何が成功なのかについては首脳会談の後も会談開始時と同様に明言するのが難しい状況だった。

ロシア・ウクライナ首脳会談にはトランプ氏も出席か

ＦＯＸニュースとのインタビューの中で、トランプ氏はプーチン氏もゼレンスキー氏も２度目の協議が行われる場合には自身の参加を望んでいるとの見方を示した。今回の首脳会談に先駆け、トランプ氏はそうした話し合いが自身にとっての究極の目標だと述べていた。

「彼らはいずれも、私にそこにいて欲しいと思っている。実際私はそこにいるだろう」。トランプ氏はハニティー氏にそう語った。

記者会見で、トランプ氏は３者会談の見通しについては何も明かさず、ただ「適切と考える様々な人たち」、ゼレンスキー氏を含むそうした人たちと電話で話し、協議に関する情報を更新する用意があることを示唆しただけだった。

しかしトランプ氏とプーチン氏の共同記者会見で言及があった今後の会談は、両氏による追加の会談だけだった。

「ごく近いうちに連絡する。恐らくごく近いうちにまた会うことになるだろう」。トランプ氏はそう声を掛けた。

「次はモスクワで」と、プーチン氏は英語で応じた。ゼレンスキー氏抜きの会談を想定しているかのような提案だった。

孤立を脱したプーチン氏

米国入りの直後、トランプ氏のリムジンの窓から外を眺めるプーチン氏の笑顔が全てを物語っていた。西側諸国から孤立した数年間を経て、プーチン氏は世界最強の国に戻ってきた。

プーチン氏が前回米国を訪れたのは１０年前。重要な大統領同士の会談で米国に招かれたのはそれよりもさらに前だ。ウクライナに侵攻した２０２２年以降、同氏は多くの首脳から孤立。大半の西側諸国から入国を拒まれ、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）から逮捕状が発行される脅威にまで直面した（アラスカが首脳会談に理想的な場所だったのは、米国がＩＣＣに加盟していないことも理由の一つだ）。

しかしプーチン氏の孤立も、搭乗する航空機がアンカレジに着陸した時点で終わりを告げた。レッドカーペットを敷き、戦闘機による儀礼飛行を行い、米大統領自ら称賛の言葉を掛ける中、トランプ氏からのメッセージは明確だった。プーチン氏は孤立状態を脱した。笑顔で挨拶を交わす両氏の姿を、ロシアの国営テレビは「歴史的な握手」と歓迎した。

プーチン氏は依然として欧州の多くの国では招かれざる人物だが、世界一の経済大国にして軍事大国を統括するトランプ氏がプーチン氏を招待する決断を下したことは、他のどの指導者が試みるよりも外交的疎外に向けた取り組みの弱体化に効果を発揮する。

それはプーチン氏がトランプ氏の専用車に乗り込んだときに一段と明白になった。この異例の措置は、ロシアのリーダーが国際外交への復帰を果たしたことを一瞬のうちに印象づけたように見えた。重要な進展が何もない中にあっても、これはプーチン氏にとっての勝利に他ならなかった。

１対１は実現せず

驚きはトランプ氏の現地入りと同時にもたらされた。同氏は通訳のみを介したプーチン氏との１対１の会談は行わない。その代わり両氏の２者会談には、お互いの側近が２人ずつ加わることになった。

週の初めの時点では違っていた。ホワイトハウスは首脳会談について、１対１の部分を含むと発表した。ある米当局者は、これを後になってからの変更と述べたが、形式変更の理由は説明しなかった。

トランプ氏が１期目に行ったプーチン氏との１対１の会談はある程度謎に包まれていた。入室できるのは通訳のみで、実際に何が話し合われているのかは分からないことが多かった。側近たちは時に、両氏が何らかの合意に達したのかどうか、確認するのに苦労した。ドイツでのそうした会談の後、トランプ氏は通訳に対し、自分の発言のメモを廃棄するよう求めている。

１５日の会談にはルビオ国務長官とウィトコフ特使の側近２人が加わっており、向こう数日の間により明確な内容が確認できるかもしれない。とりわけロシア側の説明で、米国の視点と異なるものがある場合はそうだ。

それでも、トランプ氏とプーチン氏だけが詳述できるであろう瞬間がそこに存在した。大統領専用リムジンに乗って滑走路から会談が行われた部屋へと移動する短い時間がそうだった。シークレットサービス（大統領警護隊）の隊員を除き、車内には誰もいなかった。顧問どころか通訳さえいなかった。

その結果、両氏の会話の内容は本人たちにしか分からないものとなっている。