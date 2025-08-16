8月20日に70歳を迎える歌手のアグネス・チャンさんが、新刊『ひなげしはなぜ枯れない』の発表会を行いました。

アグネスさんは、編集者から出版を提案されたとき “「元気に見える」「若く見える」と言われるのは、自分では年相応に見えると思ってるんですけど、「70歳の割には」と言われたのはすごく嬉しくて光栄だったんです” さらに “不安もありましたが「70歳なら書くべきですよ」と言われて。そのうちに書けなくなるかもしれないので引き受けました” と、本を書く経緯を語りました。







本のタイトル「ひなげしはなぜ枯れない」について振り返るアグネスさんは、枯れない秘訣を問われて “1つは「気持ち」。もう1つは「体」ですね。体の面では、食事とか自分の体質に合ったものを食べる。全て効能があると信じて。あとは母から教わった「美人食」というのが、いろいろある。美人食をとると瑞々しく生きられるのかなと思います。そして睡眠も大事です。本の中にはゆっくり眠れるコツも入ってます。” と答えました。







さらに、 “でも何より大事なのは気の持ち方だと思う。日頃の人との接し方とか、気の持ち方でコントロールできるし、好奇心を持つ、いろんなものに興味があって学びたいという気持ちをなくさない。夢を見続ける、それがコツかな” と、普段の実践に基づいた考えを語りました。





さらにアグネスさんは “私、50年前の服が着れます。30年前の服は平気で着れますね。（体型は）あまり変わってないです” と、70歳になっても体型を維持してることを明かしてくれました。





さらにアグネスさんは “実は6月17日に100歳の母が亡くなりました。「100歳まで生きてほしい」というのは私たちの願いだったので、母は偉いなあと思って。すごく寂しいんですけど、それをきっかけに自分の人生を振り返ることにもなりました” と、母への思いを語りました。







アグネスさんは “改めて70歳まで生きてこられたことを感謝し、そしてこれからも健康でいることが大切かな。周りの人たちに迷惑かけず、私と会ったらみんな楽しい、そういう歳のとり方をしたいなと思います。みんながそばに寄ってきて、一緒にいる時は「楽しいね、癒されるね」というおばあちゃんになりたい” と、これからの目標を教えてくれました。

【担当：芸能情報ステーション】