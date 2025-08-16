2025年5月3日、沖縄県那覇市で行われた憲法シンポジウムの壇上で、自民党の西田昌司参議院議員が、糸満市にあるひめゆりの塔の説明について、こう語った。

【画像】腐臭とウジでいっぱいの病院で、暴れる負傷兵の手足を押さえる“生き地獄”…元ひめゆり学徒たちの証言をもとに描かれたイラストを見る



西田昌司氏 ©︎時事通信社

「あのひめゆりの塔で亡くなった女学生の方々がね、たくさんおられるんですけれども、あの説明のしぶり、あれを見ていてると、要するに日本軍がね、どんどん入ってきて、ひめゆりの隊がね、死ぬことになっちゃったと。そして、アメリカが入ってきてね、沖縄は解放されたと。そういう文脈で書いてるじゃないですか。（略）だから歴史を書き換えられるとこういうことになっちゃうわけですね」（RBC琉球放送「RBC NEWS」）

筆者は7月1日、時間を取ってひめゆり平和祈念資料館をじっくり観た。しかし、議員が指摘する箇所はどこにもない。「果たして、西田議員は幻でも観てしまったのだろうか……」と訝しみつつも、展示のそこかしこに驚かされた。「いかにも女子校だなあ」と思わせる元ひめゆりの方々のお転婆な学校エピソード、ユーモア溢れる筆致で記した親御さん宛ての手紙、今目撃してきたかのような生々しさで記された大型証言本、そして沖縄陸軍病院への動員はひめゆり在校生のすべてではないこと……。

1989（平成元）年の開館以来、元学徒の方々を支え続けた普天間朝佳館長に話を伺いながら、ひめゆり平和祈念資料館を今、WEB上で追体験する。

「ひめゆり」とは、沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の両校の愛称。校舎や施設を共用する2つの学校は、校歌も同じで、行事も一緒に行う付属校のような間柄だった。資料館は、戦前の校舎を模して造られている。

お茶目を超えて、ちょっとヤンチャ？ 元ひめゆり学徒の学校生活

資料館に足を踏み入れると、来館者を出迎えるのは屈託のない笑顔の数々。野田貞雄校長を囲む沖縄師範学校女子部の集合写真だ。しかし資料館では2度目となる2021年のリニューアル前までは、「軍国少女みたいなキリッとした表情の写真ばかり掲示していた」と普天間館長は語る。

「コロナ禍の少し前から、元ひめゆりの皆さんは90代半ばとなり、資料館に来られなくなりました。そのなかで2021年、初めて戦後世代の私たちが第1展示室をはじめとしたリニューアルを担ったのですが、その時に彼女たちから言われたんですよ。『自分たちは、写真で見るような灰色の学校生活ばかりじゃない。楽しいことも、おかしいこともいっぱいあったんだよ』って」（普天間館長）

楽しいことやおかしいこと。それは想像以上に大胆なエピソードの数々だった。廊下に水を撒いて、先生たちが滑って転ぶようにいたずらを仕掛けたり、英語の答案用紙をクラス一斉に白紙提出したり、授業をボイコットして謹慎処分になったり。

普天間館長はさらにこう付け加える。

「第1展示室に当時の『先生のあだ名リスト』がありますよね？ 私も約30名の元学徒の皆さんと、ずっと資料館の仕事をしてきましたけど、ひめゆりの方々は戦後何十年も経っているのに、先生のモノマネをしたりして周りを笑わせるんですよ。だから当時の教師と生徒の関係や親子関係、学友同士の関係は、今と違ってすごく密で、誇り高いものだったんですよね。それが第1展示室や、第4展示室の227名の遺影の下に記された紹介文の文章に色濃く表れています」

亡くなった227名の元学徒と教職員の遺影の下に、一人ひとりの生前のエピソードが追加されたのは、2004年の最初の館内リニューアルだった。鼓笛部（吹奏楽部）や卓球部などの部活動に、両親や兄弟との関係性。教室で呼ばれていたあだ名や学級エピソード、クラスでの存在感。100文字ちょっとの短い文章の中に、故人の魅力がギュッと詰まっている。

動員は在校生の5分の1。元ひめゆり、陸軍病院動員の経緯

幸せな学校生活もつかの間、沖縄本島は米軍の空襲に見舞われるようになる。1944（昭和19）年7月7日、ついにサイパン島が陥落したのだ。そして同年10月10日の那覇大空襲に続き、翌45（昭和20）年1月22日には、ひめゆりの校舎や図書館、寮、運動場までもが米軍の爆撃に遭う。その時のことを、師範学校 本科1年の宮城フミさんは本島北部の本部町に住む父に宛て、気丈にもこう手紙に綴っている。

〈《お父さん!!

（一月）二十二日は突然の敵機来襲のため家の方でもさぞかしごびっくりなされたことと存じます。

（中略）私も一日中の空襲もなんなく無事に避け今また元気一ぱいで学徒の道に邁進致して居ますから何卒御安心下さいませ。この前は目のあたりに爆弾投下をみせつけられ実にくやしく無念の涙をながしました。ほんとに焼いても焼いてもあき足らない鬼畜米英の奴等です。》（宮城フミさんの手紙）〉

鬼畜米英と、実際に手紙に記していることに驚く。軍国少女らしい勇ましい内容を書きつつも、読みやすく力強い筆致で、両親に心配をかけまいと明るく努めている。そして文末は、「ほんとに焼いても焼いてもあき足らない鬼畜米英の奴等です」。減らず口にも見える内容に、精一杯のユーモアが滲んでいる。

さらに筆者を驚かせたのは、師範学校女子部と第一高等女学校のすべての在校生が、壕の中に造られた沖縄陸軍病院に看護要員として動員されたわけではないという事実だった。病院へ動員されたのは、1945（昭和20）年3月23日。米軍による沖縄本島攻略作戦の初日だ。第1展示室の学校年表には、このように記されている。

〈1944（昭和19）年7月下旬 県外疎開開始

1944（昭和19）年8月 離島の生徒が帰省（情勢悪化のため荷物をまとめて帰省させる） 1944（昭和19）年9月 離島の生徒たちに帰校するよう電報を発信〉

陸軍病院への動員実態について、普天間館長はこのように説明する。

「米軍の沖縄侵攻が予想されるようになった1944（昭和19）年7月、政府は沖縄県民を県外へ疎開させる方針を定めます。疎開対象は、男性は60歳以上15歳未満。女性に年齢制限はありませんでしたが、2つの厳しい条件がありました。1つは、疎開先で高齢者や幼児の世話に必要な者。もう1つは、軍が不要と認めた者。さらに、疎開先に親戚や知り合いといった縁故があることも条件でした。

この条件をクリアした第一高等女学校の生徒たちの中には、疎開した者もいました。ですが、師範生はさらに疎開先の学校に転校を受け入れてもらわなければならず、疎開する者はそれほど多くはいませんでした。

当時、師範学校女子部と第一高等女学校の在校生は1000名ほどいました。その中で動員の対象となったのが、15〜19歳。卒業間近の最上級生は除いて、師範学校は予科3年と本科1年の生徒が対象。女学校は3〜4年生が対象でした。対象学年の人数を合わせると、ちょうど在校生の半分、約500名だったんですね。

1945（昭和20）年3月23日、米軍が攻略作戦を開始したのを機に、寮にいた生徒200名以上が場当たり的に南風原の陸軍病院に動員されることになります。その中には卒業式を待っていた最上級生や、帰るタイミングを逸した離島の下級生までもが一緒に動員されることになったんです。軍から要請された人数は約200名。実際に病院に動員されたのは222名。ほぼぴったりだったんです」（同上）

今、見てきたかのように語る証言映像と戦争手記

資料館の歩みを進めると、来館者はハイライトである第3展示室「ひめゆりの証言映像」と第4展示室「鎮魂」に行き着く。

絶え間ない米軍の砲撃に耐えながら、腐臭や死臭、大小便の強烈な臭いが充満する壕内の陸軍病院で、元学徒の方々が目にしたのはおびただしい数の負傷兵だった。手足のない兵隊や気が触れてしまった脳症患者の兵隊。取っても取っても患者の傷口から湧いてくるウジ。南部撤退の際には、重症の患者に青酸カリ入りのミルクが配られ、医療の名のもとに行われた自決の強要をも垣間見る。

「ひめゆりの証言映像」では、元ひめゆりの方々が戦場跡で当時の惨憺たる状況を語る。解散命令を告げる恩師から「ここで見た話を後世に伝えてほしい」と直接頼まれたことなど、映像からは強い使命感を感じる。普天間館長も「『戦争体験をしていない人にも絶対に伝えなければ』という迫力、臨場感が証言映像によく表れている」と話す。

さらに、証言映像以上に来館者を釘付けにするのは、第4展示室の「大型証言本」だ。南風原の陸軍病院に看護要員として動員された1945（昭和20）年3月23日から、終戦を知らずに壕に隠れていたひめゆり学徒が米軍に収容された9月上旬まで、凄惨を極めた沖縄戦最終盤を11の出来事に分け、元学徒の皆さんが短い証言として鮮やかにまとめたものだ。

訪れた人は皆、大きな文字で書かれた大型証言本のページを何回も何回も繰ることになる。すると、集中力の続かない小学生でも、老眼の進んだお年を召した方でも、元学徒の皆さんが目にした惨たらしい体験に自然と没入してしまう。

筆者が一番印象に残ったのは、高等女学校の徳田安信先生についてまとめた証言だ。米軍が壕にガス弾を落としたことで、徳田先生は脳症を起こしてしまう。教え子の生徒を見ても誰かわからず、苦しがって暴れ、落ちないようにベッドに縛りつけられる。

正気を失った脳症患者の対応は、見知らぬ負傷兵でも心が削られる。ところが目の前にいるのは、自分たちを陰になり日向になり支え、導いてきた先生なのだ。教え子が暴れる先生を目のあたりにしても、どうすることもできない。一体どんな生き地獄なのだろう。

元ひめゆりの方たちは、当時の沖縄屈指のエリートだ。戦後は教職に就いた人も多く、伝える力にかけてはひときわ秀でたものがある。しかし文章力云々の前に、この大型証言本の凄みは「彼女たちが経験した壮絶な体験を、素直に言葉にできたことだ」と、普天間館長は語る。

体験者じゃなくても戦争体験は伝わる。確信した元学徒たちとの旅

普天間館長は1989（平成元）年の開館以来、30年もの間、30名の元学徒の方々と資料館で仕事を共にしてきた。彼女たちの戦後の葛藤を目のあたりにし、2021年のリニューアルでは新たに第5展示室「ひめゆりの戦後」を作ったという。

「1945（昭和20）年6月18日の学徒解散命令後、陸軍病院から『壕から出るように』と命じられ、そこから皆、バラバラに行動することで犠牲者が一気に増えていきます。砲爆撃の中を逃げ回っているうちに学友が亡くなり、自分だけ生き残ってしまう。『生きるも死ぬも一緒よ』と誓い合った学友に申し訳ないという思いを抱えるようになるんですね。重傷の学友を壕や砲弾の降る戦場に置き去りにしなければならなかった生徒もいて、そのことで自責の念に苦しんだ生徒もいます。

また、学友のご遺族が娘の消息を求めて何度も訪ねてきて、『わかりません』と言うと『同じ学校なのになぜわからないんだ』と怒られたり、『同じ壕にいたのに、なんでウチの娘の髪の毛を引っ張ってでも、一緒に逃げなかったのか！』と、怒りをぶつけられることもあったそうで。そのような亡き学友やご遺族への思いから、元ひめゆりの方々は戦後長い間、戦争体験を語ってこなかったんですよね」（同上）

1980年代となり、戦争体験が風化する中、ひめゆりの同窓生たちが平和資料館を作ることを決意する。普天間館長は、戦争体験者である彼女たちと戦後世代の継承者である自分たちとの間に、大きな溝があることも実感させられた。

「日頃から熱心に伝える活動をされていて、来館者も釘付けになって話を聞いている。そういう熱意のある元学徒の方が、『やっぱり戦争体験した者じゃないと、自分はわからないと思うよ』と、ふと漏らしたことがあったんです。他にも『本当に戦争で厳しい体験をした人は、ここに来て、話なんかできないよ』って、おっしゃる方もいて。だから『元ひめゆりの方々がいなくなったら、もう戦争体験って伝わらないのかな……』と、無力感を感じた時期もありました。でも、元学徒の方々もお年を召してきて。次世代への継承を考えるために、 2003年にみんなで実行したのがヨーロッパの平和資料館を巡る旅だったんです」（同上）

アウシュビッツ＝ビルケナウ博物館やアンネ・フランクの家など、欧州の平和資料館を皆で訪れた。エポックメイキングだったのは、やはりアウシュビッツ。唯一の日本人ガイドを務める中谷剛さんに案内してもらった時のことだ。

「中谷さんは、静かな口調で説明されるんですけど、もの凄く腑に落ちる話し方をされていました。彼の言葉に元学徒の方々も聞き入っていて。ガイドツアーが終わった時、彼女たちから『戦争体験者じゃなくても、充分伝わるよね』という声が上がったんです」（同上）

アウシュビッツの経験が、元学徒と戦後世代による双方向の体験共有を促していった。そして、それが2004年と2021年の館内リニューアルへとつながっていく。

私たちは何を以て歴史がわかったと言えるのか

Xや縦型動画を通じて、デマや嘘が平気で流布する世の中になった。そして2025年5月、西田参院議員の「ひめゆりは歴史の書き換え」発言が飛び出す。普天間館長は「SNSのアルゴリズムにより、自分が嗜好した情報を集中的に目にしてしまう時代だからこそ、戦争の記憶がしっかりと残っている場所に行って、きちんと学ぶべき」だと説く。

今回、筆者は資料館を訪れるまで、沖縄陸軍病院への動員はひめゆり在校生のすべてだと思い込んでいた。その理由を考えると、子どもの頃に観た映画『ひめゆりの塔』シリーズに行き着く。映画で観たイメージを脳内でつなぎ合わせて、事実だと思い込んでいた。実に怖いことだ。

「やっぱり私たち人間って、物事をどうしても自分のわかる範囲で理解しようとしてしまうんですよ。本当はひめゆりの在校生は1000人いたとか、そのうち500名が動員対象だったとか。ひめゆりの最後の1年だけで、突き詰めると本当に細かいことがたくさんあるのに、わかりやすい理解の仕方をしてしまう。

私たちひめゆり資料館の職員も、沖縄戦以外の、原爆や先の戦争に関する様々な出来事に対して、もっともっと思考しなければいけません。歴史に対して勝手なイメージを作り上げないためにも、戦争体験者の声や証言に真摯に向き合うべきではないでしょうか。

西田議員は『自分たちが納得できる歴史を作らないといけない』と発言していますよね。でも歴史って、勝手に作り上げるものではないと思うんですよね。歴史は、これまでの実証研究の積み重ねで明らかになっているものがたくさんあります。やっぱり丁寧に積み重ねられた研究にきちんと敬意を払って、日々しっかりと学んでいく。その態度こそが、私は今必要なんだと思います」（同上）

資料館開館当時は、職員募集の告知をたまたま目にして、特に大きな志もなく応募し、採用されたという普天間館長。最後に「かつて平和を伝えることに前のめりの自分でなかったことが、今、振り返って功を奏していると思いますか？」と聞いてみた。

「そうですね。熱意を持って発信することで、確かに受け手に響くということはあるとは思いますが、あまり思いが強いと、受け手はどうしても躊躇したり、敬遠したりすることもあると思うんですよね？ だから一方的になりすぎないように、聞いてくださる方々と『一緒に考えていきましょう』という姿勢が大切じゃないかなと思うんです。

毎日戦争について考えて、思い詰めている人は、ほとんどいません。平和を伝えることに前のめりじゃなかったからこそ、そういう一般的な立場の方々の気持ちが理解できるし、『一緒に学んでいきましょう』という姿勢になれるんじゃないかと思います。今、自分では、そんな風に思っています」（同上）

（参考文献・映像資料）

宮良ルリ『私のひめゆり戦記』（ニライ社、1986年）

西平英夫『第四版 ひめゆりの塔−学徒隊長の手記−』（雄山閣、2025年）

伊波園子『ひめゆりの沖縄戦−少女は嵐のなかを生きた』（岩波ジュニア新書、1992年）

仲宗根政善『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記(改版)』（角川ソフィア文庫、1995年）

宮城喜久子『新版 ひめゆりの少女 十六歳の戦場』（高文研、2025年）

『ひめゆり平和祈念資料館ガイドブック 展示と証言』（公益財団法人 沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団、2023年）

「歴史評論」（歴史科学協議会、2021年11月号）

小林エリカ『女の子たち風船爆弾をつくる』（文藝春秋、2024年）

キャロル・グラック『戦争の記憶 コロンビア大学特別講義−学生との対話−』（講談社現代新書、2019年）

映画『ひめゆりの塔』（東映、1953年公開、監督：今井正、脚本：水木洋子、出演：津島恵子／香川京子／他）

映画『あゝひめゆりの塔』（日活、1968年公開、監督：舛田利雄、脚本：八木保太郎／若井基成／石森史郎、出演：吉永小百合／浜田光夫／他）

映画『ひめゆりの塔』（東宝、1982年公開、監督：今井正、脚本：水木洋子、出演：栗原小巻／古手川祐子／他）

映画『ひめゆりの塔』（東宝、1995年公開、監督：神山征二郎、脚本：神山征二郎／加藤伸代、出演：沢口靖子／後藤久美子／他）

『【完全ノーカット映像】 “ひめゆり” は「歴史の書き換え」 自民党・西田昌司参院議員発言の真意は』（【琉球放送】RBC NEWS YouTube、2025年5月9日公開）

（横山 由希路）