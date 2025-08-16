◇パ・リーグ オリックス0―1西武（2025年8月16日 京セラD）

前日は“スミイチ”勝利もこの日は0―1で敗戦し、オリックス・岸田監督は「やり返されましたね。（西武・与座に）丁寧に高低を使われた。あれはやっぱりなかなか打てないと思います」と唇をかんだ。

8回1死二塁の好機では、前日に再昇格したばかりの山中を1番・広岡の代打として起用。初球を打って二ゴロにたおれたドラフト4位ルーキーの起用については「こっち（右翼方向）に引っ張ってくれる可能性があるところと、山中くんが状態がいいということで、（1軍に）上がってきてますからね。代打でいってみようかというところでしたけど」と説明した。

今季15度目の零敗を喫し、8月12試合で計23得点と夏場にかけて打線が低調に。「（状態を）上げると言っても、簡単にはいかないと思いますけどね。全員でなんとか1点への執念を持ってやっていくしかないと思いますし、なんとかピッチャーも最少失点で帰ってくるということをやるしかない」と、指揮官は懸命に前を向いた。

この日ウエスタン・リーグの中日戦で、「左足関節外側側副靱帯損傷」で離脱していた西川が「1番・指名打者」で実戦復帰。7回に適時打を放つなど、4打数1安打2打点だった。「塁にも出て、走っていますからね。それで足がどんな状況かってところ」と、再昇格については翌日の状態を見て判断する。