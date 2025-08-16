8月1日。新潟県長岡市にとっては特別な日だ。

1945年の同日午後10時半、米軍B29爆撃機の編隊が来襲し、市街地の8割を焼き尽くした。市内への爆撃では分かっているだけでも1489人が犠牲になり、当時の人口からすると1000人に約20人が亡くなった計算だ。長岡市では毎年8月1日に犠牲者を悼み、平和を祈る催しが早朝から夜まで続く。あれから80年が過ぎた今年も多くの人が参加した。



長岡空襲で犠牲になった人の遺影（長岡戦災資料館の展示）

神社の防空壕は役に立たなかった

午前6時、平潟公園。

地続きになっている平潟神社の主催で「戦災殉難者慰霊祭」が始まった。

戦時中、同公園は平潟神社の境内になっていて、「防空壕が二つ、もしくは三つ掘られていたと話す人もいます」（同神社）。あの夜、一帯は米軍B29爆撃機が雨のように投下した焼夷弾で炎に包まれた。防空壕は役に立たず、むしろ中に避難していた人々は逃げ場を失って、多くが命を落とすことになった。

境内では他の場所でもたくさんの人が亡くなった。例えば、現存する忠魂碑の周囲では炎で熱くなった碑の石に押しつけられるようにして死んでいた人もいた。「遺体を収容する時に皮が引っついてなかなかはがれなかったとも言われています」（同）。

こうして平潟神社の境内では市内で最も多い297人が犠牲になった。

そこで敗戦から13年が経過した1958年、「境内の一角に慰霊塔を建てよう」という運動が起き、寄附や市、県の補助で「戦災殉難者慰霊塔」が完成した。現在は平潟神社の旧境内の一部が公園化された場所にある。

80年目の慰霊祭には、遺族をはじめとして、磯田達伸市長や市民ら100人近くが訪れた。「旧満州で祖母の兄が戦死した。子供に戦争で何が起きたかきちんと伝えたい」と話す34歳の女性も小学4年生と4歳の子を連れて来ていた。

焼け野原をさまよった身元不明者たちの遺骨

それから1時間後の午前7時、1kmほど離れた昌福寺で長岡市仏教会の「戦災殉難者墓前法要」が営まれた。

この寺にもまた悲惨な歴史がある。墓地の一角に「戦災殉難者之墓」があり、平潟神社などで亡くなった身元不明者が埋められている。

身元不明の遺体は当初放置された。やむなく合同で荼毘(だび)に付されたが、遺骨の埋葬場所が見つからなかった。一時は全焼した市役所の仮庁舎が置かれた国民学校（現在の小学校）の屋内運動場に安置されたが、そのままにしてはおけない。市は焼失を免れた寺にいくつか打診したが、被災による財政逼迫で墓地の借地料が払えず、職員らは途方に暮れた。

「祖母の遺体がどれだか分かりませんでした」

昌福寺は空襲で全焼したため当初は埋葬地の候補から外れていた。が、切羽詰まった職員らは、焼け出されて避難していた住職に相談した。すると、「どこでもいいから、空いているところへ埋葬して下さい」と無料で引き受けてくれた。遺骨は炭俵で34俵分もあったという。「果たして何体分のお骨だったか分かっていません」と市仏教会の代表者は言う。

墓標は当初、杉の角材でしか建てられなかった。石で作り直したのは敗戦から2年後だ。苦しい生活の中から市民が寄附を出し合い、どうしても足りなかった2割分は市が負担した。

この日の法要には、やはり遺族や磯田市長、市民ら約100人が訪れた。

参列した60代の女性は「父方の祖母が平潟神社の防空壕で亡くなったそうです。でも、祖母の遺体がどれだか分かりませんでした。おそらくここに埋葬されたのだと思います」と話す。平潟神社の慰霊祭と昌福寺の法要には毎年来ているのだという。

丸一日かけて行われる慰霊の行事

祈りの催しは、この後もさらに続く。

1時間後の午前8時、「平和の森公園」で新潟県教職員組合長岡支部などが「平和祈願祭〜空襲で亡くなった子どもたち・教職員と市民を追悼する集い〜」を開催した。

この公園には「平和像」がある。女性とボールを持った女の子、そして本を読む男の子の3体のブロンズ像だ。長岡空襲では280人余の学童が犠牲になり、平和像は県教職員組合が寄附を集めて建てた。アメリカから寄附した県出身者もいた。当初は長岡駅前に設置されたが、2カ所の公園を移転した末の1996年、「平和の森公園」が安住の地となった。戦後50年を機に、市民有志の運動でできた公園だ。

午前9時には長岡市の「平和祈念式典」が開催された。献花に続き、空襲体験者が生々しい記憶を語る。

午前10時15分には「ながおか平和フォーラム」。長岡商工会議所女性会など9団体で構成する実行委員会が催した。

午後6時半からは市中心部を流れる柿川で灯籠流しが行われた。柿川は炎に追われた市民が多く亡くなった場所だ。

この日から3日間の日程で開催された「長岡まつり」は「戦災復興祭」として始まった。初日の8月1日は通行止めにした中心街を埋め尽くして踊る「大民謡流し」や、神輿の練り歩きがあった。

そして午後10時半、まさに空襲が始まった時刻に3発の花火「白菊」が打ち上げられた。

この花火は、シベリアに抑留経験のある花火師（故人）が、異国で亡くなった戦友に手向けようと、旧ソ連のハバロフスクで打ち上げたのが最初だ。長岡では2003年から毎年8月1日の空襲開始時刻に3発が夜空を白く彩っている。市民はこれに合わせて亡くなった人へ思いを馳せ、平和への願いを込める。

こうして催しの概略を記すだけでも膨大な行数になってしまう長岡の8月1日。

なぜ、人々はそうまでするのか。あまりにもむごく、恐ろしい出来事だったからに違いない。二度と体験したくない、させたくないという思いを伝える知恵でもあるのだろう。法要の参加者の中には「まつりまであるから、長岡ではよそより戦争の史実が伝わりやすい」と話す人もいた。

ただ、当事者には口に出せないほど悲惨な体験だった。

防空壕を飛び出すと、あたりは火の海になっていた

この日、慰霊祭や法要、市の式典に出ていた羽賀勝一さん（82）には「話せない」という気持ちがよく分かる。母親がそうだったからだ。

羽賀さんが空襲に遭ったのは3歳になる前だった。当時の記憶はない。母親が少しずつ話した内容や親類の言葉を総合すると次のようだった。

空襲の夜、31歳だった父親は夜勤で工場にいた。自宅には羽賀さんのほか、27歳の母親、4歳の姉、そして50代半ばの祖父の4人がいた。

警報が出ると、警防団に入っていた祖父は避難誘導に出動した。残された母親は姉の手を引き、羽賀さんを背中におんぶして防空壕へ逃げた。

空襲が激しくなった時、姉と羽賀さんの名前を呼ぶ父親の声が聞こえたのだという。

母親は防空壕を飛び出した。が、父親に会えなかったどころか、辺りは火の海になっていて防空壕に戻ることさえできなかった。逃げまどい、大河の信濃川の方なら助かるかもしれないと、3人で土手を目指した。

なんとか助かったものの、父親は家の前で亡くなっていた。祖父が見つけた。

「遺体を荼毘に付そうにも板切れがなくて苦労した」と祖父は話していた。

再婚した母親の遺品には…

27歳という若さで未亡人になった母親は、再婚した。幼子を2人抱え、生活のためもあったろう。

そのうち、弟と妹が生まれた。

あの夜の悲惨さに加え、その後の家庭環境が複雑になったことから、「お袋は戦争のことをあまりしゃべりたがらなかった」と羽賀さんは言う。

母親が亡くなった後、遺品を整理していたら父親の写真が2〜3枚出てきた。

羽賀さんにとっては、記憶にさえあまりなかった「父の顔」だった。

「当時は防空訓練などがあったので、大事な物をいつでも持ち出せるようにまとめておいたのでしょうね。その中に家族の写真も入れておいたのだと思います」と羽賀さんはしみじみ語る。

羽賀さんは現在、市が開設している「長岡戦災資料館」で語り部のボランティアをしている。「お手伝いできることがあればと、家族の体験を話しています。もっと母に聞いておけばよかったなと思うこともありますが、母の気持ちを考えると……」と目を伏せる。

羽賀さんだけではない。この日に開かれた「ながおか平和フォーラム」で空襲体験者の手記を朗読した長岡出身の俳優、星野知子さんも母親からあまり聞けなかった一人だ。

「トタン板を持ち上げると、友達の遺体があった」

星野さんの母親は14歳で空襲に遭った。星野さんには、ぽつん、ぽつんと話すだけだったが、つなぎ合わせると次のような内容だった。

当時の女学校はもう授業などなく、寄宿舎で暮らしながら軍服を縫っていた。あの夜は警報で外に飛び出し、友達と燃え盛る道を逃げ回った。川岸にたどりついたが、川は火の海になっていた。とっさの判断で橋の欄干に飛び乗り、向こう岸に渡ったので助かった。翌日、生徒は負傷者を運んだが、集合した中に仲が良かった友達が見当たらなかった。道端のトタン板を持ち上げると、その友達の遺体があった。顔では識別できず、穿いていたモンペの柄で分かった。

明るい母親にそのような過去があったと知り、星野さんはショックを受けた。

意識して近所の人を見ると、誰もが家族や親しい人を亡くしていた。たまたま長岡から出掛けていて、戻ったら家族全員が犠牲になっていた男性。赤ちゃんが命を落とした女性。「それぞれの心の中で深い傷を抱えて生きていたのだと思います」と星野さんは語った。

星野さんが朗読した戦災者の手記

星野さんがこの日朗読したのは、そうした中でも勇気を振るって語り部活動をした金子登美さん（故人）が長岡戦災資料館に寄せた手記だ。料理店を営む金子さんのことは、星野さんも子供の頃から知っていたという。

金子さんの文章で星野さんの心に残ったのは「生き残った人々には、それから一生、悲しみがつきまとうようになりました」という一文だ。

辛い思い出など話したくもないだろうに、星野さんは「もう戦争などない平和な世の中になったという確信があったら話す必要はなかった」と金子さんらの心中を察する。それでもあえて話したのは、「今の世の中に危惧を感じているからだと思います」と星野さんは述べた。

金子さんの文章は『語りつぐ長岡空襲--長岡戦災資料館二十周年記念誌--』（長岡市発行）に収録されている。その内容はあまりに壮絶で悲しい。概略を記しておきたい。

国民学校（現在の小学校）の6年生だった金子さんは1945年8月1日の深夜、隣のエミちゃんと一緒に空き地の防空壕へ入った。すると、いつもと違って凄まじい爆発音が続いた。

誰かが「なんまんだぶ」と唱える声に耐えられなくなって、2人は外に飛び出す。赤黒くなった空に巨大な火柱が立っていた。火はみるみる迫る。道は避難する人でいっぱいだった。

金子さんが目撃した“信じられない光景”

「早くお母さんのところへ行きなさい」と近所のおばさんが叫ぶ。エミちゃんと別れ、父母と姉の3人を探すことはできたが、中学生の兄と「住み込み」の2人の姿はなかった。もはや探している余裕はない。4人で市中心部を流れる柿川へ走った。

そこでは信じられない光景を目にした。川面が炎を上げて流れていたのだ。

引き返す時、逃げ惑う人々の中で父親と姉を見失った。

金子さんは母親と2人で逃げ回る。

町内は火に包まれ、木がごうごうと燃え上がった。火の粉が吹雪のように吹きつけ、防空頭巾の上に被った布団に火がついた。防火用水に布団を浸して走る。

そして空き地にゴミを捨てるため掘った穴に倒れ込んだ。既に何人かがしゃがんでいた。

2人はもう動けなかった。母親は「ここで死のう」と言いながらも、あがいた。穴の横の土を手で掘り、「口を入れろ」と言う。その通りにすると、少し呼吸ができるような気がした。だが、金子さんはだんだん「眠ったように」なっていった。

気がつくと、穴の外に出た母が、上から引っ張り上げようとしていた。男の人が金子さんの尻を押し上げてくれる。火が収まったわけではなかった。母は燃え盛る空き地の中に、柿川へ続く一本の道を見たのだった。それが「最後の道だ」と信じて、2人は力を振り絞って走った。

再びたどり着いた柿川では川面の炎が収まっていた。布団を被ったまま飛び込み、なんとか助かった。

空襲を生き延びた朝に見たもの

夜が明けると、長岡の街は変わり果てていた。

黒い焼け野原が広がり、木が黒こげになって立っていた。焼けただれた人が転がり、炭のようになった人が折り重なっていた。犬も死んでいた。母親と娘らしい人は赤ちゃんを間に抱いて死んでいた。

生きている人は皆、呆然と立ち尽くしていた。

川の中で手を滑らせて2人の子を流してしまった人。抱いていた子を炎に落としてしまった人。死んだ赤ちゃんをおぶったままの人……。

防空壕にいた人は蒸し焼きのような状態になり、ほとんど助からなかった。一度は逃げ込んだゴミを捨てるための穴でも人が死んでいた。

遺体を積み重ねて焼く煙が空を覆う。石垣に寄り掛かって死んだ人の形が、そのまま影のように並んで、いつまでも消えなかった。

兄と住み込みの2人は逃げ延びていたが、はぐれた父と姉は行方不明になり、ついに見つからなかった。

金子さんは空襲の話を一切しなかったが、年月が経つうちに考えを変えた。

「驚きと無念のうちに命を落とした人々のことが忘れられるのは、あまりにも哀れでした。いま、私は皆さんにこう語りかけます。『これは一人の女の子が見た戦争です』と。あのときの私はもう79歳。火の中に消えた命がもう一度、人の心の中に生きることを願うのです」

手記をそう結んだ。

