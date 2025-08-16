「どこのブランド？」→ 実は【niko and ...】なんです！ 上級者見え狙える♡「おしゃれコーデ」

着こなしにさりげなく差がつくと、「どこの？」と聞かれる率がぐっとアップ。そんな褒められコーデが叶いそうなのが、【niko and ...（ニコアンド）】のアイテム。トレンドを押さえつつ、ほんのり個性が光る絶妙なデザインで、上級者見えも狙えます。今回は、スタッフさんの着こなしから参考にしたい「おしゃれコーデ」をピックアップ。センスよく見せるヒントを押さえて、毎日のおしゃれをもっと楽しんで。

切り替えパンツ × シャツで、ラフコーデに奥行きを

デニムと切り替えのスウェットパンツに、プリントT とストライプシャツを重ねて爽やかなムードに。ゆるシルエットを今っぽく見せるカギは、色と素材のメリハリにあり。また、足元にボリュームスニーカーで程よく重さを加えることで、全体がバランスよく引き締まっています。深みレッドのキャップでアクセントを添えて、カジュアルを格上げする着こなしに。

サロペットに刺繍ブラウスで、夏らしい軽やかさをひとさじ

ストライプ柄のリネンツイルサロペットは、ゆるっと落ちるシルエットで暑い日も快適そう。上から羽織った刺繍入りブラウスが、コーデにさりげない華やかさを添えています。ニュアンスカラーのメッシュサンダルで軽やかに仕上げて、肩の力を抜いた大人カジュアルに。リラクシーと洒落感を両立できるから、旅先でも活躍してくれそう。

淡色トップス × 黒ボトムスのコントラストで、自然とスタイルアップ

ストライプシャツの淡いイエローは、今季注目のトレンドカラー。黒のロングスカートで落ち着きを加えつつ、足元はサンダルで抜けをつくって軽快に。キャップでカジュアルさを添えて、頑張りすぎない大人の休日コーデを完成しています。シャツのゆったりシルエットと配色のコントラストが、自然とメリハリを生み出して、体型カバーもさりげなく叶えてくれそうです。

透け感トップスで差をつける、上級者見えの夏レイヤード

ほんのり透けるシアートップスに、リネンジャンスカを重ねた異素材レイヤード。肌見せのバランスと奥行きのあるシルエットが、シンプルながらも上級者見え。白ソックス × バレエシューズの組み合わせでクラシカルなムードを加えつつ、カゴバッグと柄ストラップで遊び心もプラス。落ち着いたトーンにさりげなく個性が光る、大人のおしゃれが詰まったスタイルです。

writer：Sara.K