¥×¡¼¥ë¤Ë»¥Â«Ž¤³¨¤ÎÎ¢¤Ë±£¤·¶â¸Ë¡ÄŽ¢±£¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¥Ð¥ì¤ëŽ£ÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤¿²ÈÂ²¤¬²ù¤ä¤ó¤À"ÁêÂ³¤ÎÍî¤È¤··ê"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Å·ÌîÎ´¡¦ÀÇÍýË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡ØÁêÂ³¤ÏÉÝ¤¤¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹ñÀÇÄ´ºº´±¤Ï¡ÈÁêÂ³¡É¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤¤
¾¼ÏÂ62Ç¯¡Ê1987Ç¯¡Ë¡¢°ËÃ°½½»°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥Þ¥ë¥µ¡×¤È¤Ï¹ñÀÇÄ£¤È¹ñÀÇ¶É¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÀÇºº»¡Éô¤Ê¤É¤ÎÉô½ð¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¸À¤¦¤ÈÃ¦ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¡ÊÀÇÌ³Ä´ºº¡ËÉô½ð¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¹ñÀÇÄ´ºº´±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¡×¤Ï¹ñÀÇÄ´ºº´±¤Î½÷À¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ç¡¢¹ñÀÇ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï°ËÃ°´ÆÆÄ¤ÎÆþÇ°¤Ê¼èºàÎÏ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í£°ì²Í¶õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Ö¤Î¾å¤ËÀøË¾¶À¡ÊË¾±ó¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤òÎ©¤Æ¤ÆÃ¦ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÎÄ¥¤ê¹þ¤ßÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ÂºÝ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ÈÆ±¤¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï¤ª¤ï¤«¤ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¡Ù¤Ç¤Ï¼¹Ù¹(¤·¤Ä¤è¤¦)¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢¿¿¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤ÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¹Ù¹¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯ÁêÂ³ÀÇ¤òÇ¼ÀÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿½¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤½¤³¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÂ³¿Í¤Î¡ÖÌÜ¤ÎÆ°¤¡×¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤«¤é1¡Á2Ç¯¸å¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹ð½ñÄó½Ð¤Î1¡Á2Ç¯¸å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡¢¤â¤¦Íè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤ä¤¬¾å¤Ë¤â¶Ã¤¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ðÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¿Ò¤Í¤·¤¿¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ´ºº´±¤ÈÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤½¤ÎÆü¡×¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï10»þ¤´¤í¤ËÄ´ºº´±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢1»þ´Ö¤ÎµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß17»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ãë¿©¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¼è¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÀÇÄ´ºº´±¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¼ã¼ê¤ÎÆó¿ÍÁÈ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤¹¤ë¿Í¤È½ñµÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¿Í¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤¡¢Ä´ºº´±¤ÏÁêÂ³¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂçÂÎ¿Í´Ö¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÊÉ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤ë³¨¤Ê¤É¤Ë»ëÀþ¤ò°Ü¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤É¤³¤«¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤½¤Î³¨¤¬¤¹¡¼¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ±£¤·¶â¸Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¡¼¥ë¤Î»¥Â«¡¢ÇÑ²°À£Á°¤ÎÊÌÁñ¤Î¸½¶â¤â¡Ä
À¸Á°¤«¤é¡Öºâ»º¤ò±£¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç»ý¤Ä¤È¤Ê¤ë¤ÈÅð¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î²È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤éËÉ¿å¥·¡¼¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»¥Â«¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¤ÎÃæ¤Î¡¢º£¤äÃ¯¤â¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇÑ²°¤È¤Ê¤êµà¤Á²Ì¤Æ¤ëÀ£Á°¤ÎÊÌÁñ¤Ë¡¢¸½¶â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¨¤ÎÎ¢¤Ë±£¤·¤¿¤ê¥×¡¼¥ë¤Ë±£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÃ¦ÀÇ¤¬¼ñÌ£¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò±£¤¹°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Æ±¤¸¸½¶â¤Ê¤é¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤À¤·¡¢¿ý¤ÎÎÞ¤È¤Ï¤¤¤¨¶âÍø¤â¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±£¤·¤Æ¤â¥Ð¥ì¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³½ð¤ÎÄ´ººÇ½ÎÏ¤¿¤ë¤äÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊõÀÐ¤ä¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¤Ë¤·¤Æ±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀïÁè¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Í»ö¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Îºâ»º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÇÌ³½ðvsÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¾¡Éé¤Ï¤â¤¦¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
Í¾ÃÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤âÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤Ï¡Ö±ß¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºâ»º¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¤Ë´¹¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¹Ô¤Àè¤Ï¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤³¤Ç´¹¶â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í»ö¤ËÍÂ¶â¤Ï¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¤¿¤È¤¨¤ÐÃæ¹ñ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½ºß¤Î¹á¹Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ß¤¬Ë×¼ý¤µ¤ì¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¡¢¸½¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊõÀÐ¤ä¶â¤Ë´¹¤¨¤Æ±£¤·»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÏÂ¿³Û¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤ÈÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æºâ»º¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÀÇÌ³½ð¤Î¤Û¤¦¤¬°ìËç¾å¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¿¤·¤í·Ð¸³ÃÍ¤Ï¸þ¤³¤¦¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾å¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤ÇÂ¿¤¯¤Æ¤â2²óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÀÇÌ³½ð¤ÏÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÀÇ¶â¤òÇ¼ÀÇ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¤Ç¤¹¡£
¢£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡ÖÅ¬Ë¡¤ÊÀáÀÇ¡×
»ä¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀÇÌ³½ð¡×¤Î¡Ö½ð¡×¤Ï¡Ö½ê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÌÜ¡×¤Î»ú¤¬²£¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ð¡×¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡ÖÌÜ¡×¤¬²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡´Ø¤Ï¡¢ÀÁ±Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À°Àâ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö²¿¤«°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Èµ¿¤¦¤Î¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¿¦¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¡¢»ÔÌò½ê¤Ï¡Ö½ê¡×¡£ÌÜ¤Ï²£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¿¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¿¦¼ï¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éºâ»º¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄü¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤À¤±Ç¼ÀÇ¤¹¤ë³Û¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£Å¬Ë¡¤Ë¡ÖÀáÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿¤è¤ê¤âÃ¦ÀÇ¤Ï¿´¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤äÀÇÌ³Ä´ººÂÐºö¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¦ÀÇ¤Ï¡¢¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼«¿È¤ËÀº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢¼«ÂðÅÅÏÃ¤ò»È¤¦À¤Âå¤Ç¤¹¡£Ã¦ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Âð¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÀÇÌ³½ð¤«¤é¤«¤â¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«ÂðÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤Ó¤¯¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Ìë¤Î8»þ²á¤®¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤Ç¤â¡ÖÀÇÌ³½ð¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊ¹¤¡¢Æâ¿´¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÀÇÌ³½ð¤Î¿Í¤ÏÌë8»þ²á¤®¤ËÇ¼ÀÇ¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂÎ¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢ÉÂµ¤¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¶²ÉÝ¿´¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤äÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öºâ»ººÄÌ³Ä´½ñ¡×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë
ÀÇÌ³½ð¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é10¥«·î¡×¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¸Á°¤«¤é¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ïºâ»º¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤ÈÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³È¯À¸Ä¾¸å¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³½ð¤Ï°ìÄê¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð»þ¤Ë¡Öºâ»ººÄÌ³Ä´½ñ¡×¤È¤¤¤¦Ä´½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÀè¡¹ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò³Î¼Â¤ËÇ¼ÀÇ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢³Æ¼ï½êÆÀ¶â³Û¤Î¹ç·×¤¬2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î31Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æºâ»º¤Î¹ç·×¶â³Û¤¬3²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î31Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½êÆÀ¶â³Û¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ºâ»º¤Î¹ç·×¶â³Û¤¬10²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶ÀÇÌ³½ð¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ÀÇÌ³½ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ëºâ»º¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Í¾·×¤ËÌÌÅÝ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð½ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ´½ñ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÀ¸Á°¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤ÆÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Æþ¤ê¡¢ÄË¤¤¤«ÄË¤¯¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Ê¢¤òÃµ¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤â¤·¤â¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê½êÆÀ¡¦ºâ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ10¥«·î¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤ËÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Æþ¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¾·×ÌÌÅÝ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îºâ»º¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
Å·Ìî Î´¡Ê¤¢¤Þ¤Î¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î
1951Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó²ñ·×»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢1980Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¼Â²È¡×¤ÎÁêÂ³¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
----------
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡Ê¤¼¤¤¤ê¤·¤Û¤¦¤¸¤ó ¤ì¤¬¤·¤£¡Ë
1964Ç¯ÁÏ¶È¡£ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤È¤·¤ÆÎß·×ÁêÂ³°Æ·ï¼ÂÀÓ·ï¿ô¤Ï2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢¹âÆñÅÙ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁêÂ³ÀìÌç²ÈÎò20Ç¯°Ê¾å¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÇÍý»Î¡×¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î Å·Ìî Î´¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡Ë