〈防空壕の中は“蒸し焼き”になり、焼けた死体がゴロゴロと…市街地8割焼失「長岡空襲」の生存者が証言する“地獄のような光景”とは〉から続く

8月1日午後10時半。80年前の新潟県長岡市で市街地の8割が焦土になった長岡空襲の開始時刻だ。市内への爆撃では分かっているだけでも1489人が犠牲になった。

【画像】「花火を見ると空襲の夜が蘇る」と語る平澤甚九郎さん（93）。まっすぐな瞳が、壮絶な体験の重みを物語る。

同市を貫く信濃川では毎年、この時刻に合わせて「白菊」と名づけられた花火が打ち上げられる。空襲の犠牲者を追悼し、平和を祈るためである。続く8月2日と3日の夜には全国的に有名になった花火大会が催され、観覧席だけでも1日当たり約17万人が訪れる。ところが、こうした花火を「見たくない」「見られない」という高齡者がいる。夜空を彩る火や音が、あの夜の恐怖を思い出させるというのだ。それほどの体験とは--。



あれから80年後の2025年8月1日午後10時半に打ち上げられた花火「白菊」（長岡市撮影）

「花火は見ません」93歳空襲被災者の壮絶な証言

毎年8月1〜3日に催される「長岡まつり」のクライマックスは2日と3日の夜に行われる花火だ。総計100万人が訪れると言われるほどの賑わいになる。その魅力について、今年8月1日の「ながおか平和フォーラム」（長岡市や長岡商工会議所女性会などで作る実行委員会が開催）で講演した同市出身の俳優、星野知子さんは次のように述べていた。

「私はいろんな花火大会を見ています。どんな花火もきれいだし、感動するのですが、長岡花火のように切ない気持ちにはなりません。よそから来た人にも『見ていると涙が出ました』『花火を見上げながら自然に平和を祈っていました』と言ってもらえる。長岡花火が広く、深く人の心を揺れ動かしているのです。下を向いて目を閉じて祈るのとは違い、上を向いて願うのはとっても力強いし希望が持てます」

一方、あの夜を体験した中には、今でも花火を見上げられない人がいる。

長岡市に住む平澤甚九郎さん（93）はそのうちの一人だ。

「空襲のことは、やっぱり忘れられません。はっきり申し上げて、花火は見ません。うちにおります」と話していた。

平澤さんは8月1日、星野さんが講演する前に開かれた長岡市の「平和祈念式典」で体験を語った。この証言に当時の出来事を補足しながら、長岡空襲を浮かび上がらせたい。

「日本が負けるとは夢にも考えていませんでした」

平澤さんが長岡空襲に遭ったのは13歳の時だ。旧制長岡中学（現在の新潟県立長岡高校）の2年生だった。

自宅は隣の旧与板町（平成大合併で長岡市に編入）にあり、通学のために長岡市中心部で下宿生活をしていた。

戦況は次第に敗色が濃くなっていた。それでも平澤さんは「日本が負けるとは夢にも考えていませんでした」と語る。「大本営発表の情報しかなく、『撃ちてし止まん』の気概にあふれ、神の国日本の勝利を確信する軍国少年」だったからだ。

長岡の大先輩、山本五十六元帥に続けとばかりに、海軍予科兵学校を目指したが、「一日も早くお国の役に立ちたい」と、より年少で受験できる陸軍幼年学校へ進路を変えたほどだった。

旧制中学は5年制だ。当時の旧制長岡中は4〜5年生が名古屋の軍需工場へ勤労動員、3年生は市内の工場に徴用されていたので、在校していた最高学年の平澤さんら2年生が奉安殿や校舎を守る役割を担った。奉安殿には天皇・皇后の写真（御真影）が収められ、命懸けで守らなければならないとされていた。

そうした長岡でも次第に空襲が身近に感じられるようになっていた。

「胸から上だけの遺体が…」長岡に落とされた“模擬原爆”の被害

東京大空襲（1945年3月10日）以降は疎開して来る人が増えた。灯火管制が行われ、防空訓練も実施された。空襲の警戒警報がしばしば出るようになる。建物疎開として住宅が壊されるなどした。

7月20日午前8時13分、市街地の少し南に大型爆弾が落ち、男性2人女性2人の計4人が亡くなった。ジャガイモ畑で収穫していた兄弟は、兄が胸から上だけ発見されて、弟は遺体らしいものさえ見つからなかった。赤ん坊を背負った女性は頭部がなくなり、赤ちゃんが真っ赤な血に染まって泣いていた。全壊した家の中では、女性の額を爆弾の破片が貫いていた。

跡地には直径約18m、深さ約5mもの穴が空いた。

この爆弾は戦後の研究で、全国に49発投下された模擬原爆の一つだったと分かった。広島や長崎で炸裂させる前、投下訓練を行ったのである。

さらに、米軍機からは「伝単」と呼ばれるビラもまかれた。「日本國民に告ぐ」というタイトルで、長岡などへの空襲が予告されていた。拾ったらすぐに警察などに届けなければならなかった。

空襲警報のサイレンで飛び起きた夜

そして8月1日午後10時半を迎える。

北マリアナ諸島のテニアン島を飛び立った米軍B29爆撃機は、先導隊の12機が3群に分かれて長岡市の南部、中心部、北部に焼夷弾を投下した。これを目印に15分遅れで飛来した113機が、焼夷弾による無差別爆撃を行った。この夜は長岡に加えて、茨城県水戸市、富山県富山市、東京都八王子市も空爆され、ニューヨーク・タイムズが「世界史上最大の空襲」という見出しで報じたほどだった。

平澤さんはそのような惨事が迫っていようとは思いもせず、「床につき、まどろみかけた頃、不気味で聞き慣れたサイレンの音で目が覚めました。空襲警報だと飛び起きました」と話す。

防空頭巾と救急袋を持って下宿の2階から駆け下りると、「ザー」という響きと、「ドーン」という激しい音がした。

大量の焼夷弾が降り注ぐ時のザーという音については、他の空襲があった都市でも多くの人が聞いている。

平澤さんは驚いて押し入れに飛び込み、布団を被った。

下宿のおばさんが「平澤さーん」と叫ぶ。空が赤く染まっていた。表通りは既に燃え上がっていて、山の方へ避難する人でいっぱいだった。

もし、行動が遅れていたら大変なことになっていただろう。下宿は市中心部を流れる柿川のほとりにあった。この川では多くの犠牲者が出て、毎年8月1日の夜には灯籠流しが行われる。下宿はその灯籠を流す場所の近くだった。

平澤さんは急いで防空頭巾を被り、救急袋を肩に掛けた。慌てていたからだろう、左右が違う下駄を履いて外に飛び出した。

ここで平澤さんは、後に「生死を分けた」としみじみ思い出すことになる二つの決断をした。

平澤さんの生死を分けた2つの決断

まず、下宿の裏にあった防空壕に入らなかった。「演習の時にも避難しましたが、爆風は防ぐことができても、火から身を守るには無理な構造物」と考えていたからだ。

そして、自宅がある与板町へは帰ろうとせず、逆方向の山の方へ向かった。与板町へ逃げるには、市内でも最多の297人が亡くなった平潟神社の辺りを通過することになる。さらに信濃川に架かる長生橋を渡らなければならない。この橋のたもとでは多くの人が亡くなった。

山の方へ逃げた平澤さんは、長岡駅近くの踏み切りを渡った。機関庫から避難する機関車が激しく警笛を鳴らして走り出していた。線路を越えると、行く手を遮るようにして焼夷弾が降り注ぐ。明るくて真昼のようだった。

足がすくんだ平澤さんは、青田に転げ落ちるようにして下り、稲の間に身を伏せた。

灼熱の中を逃げてきたので、稲におりた夜露が心地よかった。空にはB29爆撃機の機影が見えた。

辺りを見回すと、白い下着姿の女性が同じようにして身を伏せていた。

「平澤」。そう呼ばれて見上げると、隣のクラスの生徒がいた。「行き先はあるのか。なければ俺に着いて来い」と言われて、共に行動した。山沿いの暗い道を歩き続け、下宿から直線で5km弱先にある小高い丘の寺にたどりついた。

平澤さんは午前2時頃だったと記憶している。寺の庭に出ると、長岡の市街が天を焦がす炎に包まれていた。その真ん中に「水道タンク」がくっきり浮かび上がって見えた。高さ41.5m。1927（昭和2）年に完成した水道配水塔だ。長岡空襲ではこの塔を目印に逃げた人もいて、市民には特別な存在となっている。1998年、国の登録有形文化財になった。

爆撃機の音が聞こえなくなったのは午前0時10分すぎだったとされる。

わずか1時間40分ほどの爆撃で、長岡の街は8割が焼失した。

下宿は跡形もなく燃えていた

朝、平澤さんは寺で食事をさせてもらい、下駄までもらって市街地へ向かった。下宿は跡形もなく燃えていた。おばさんが「生きていたかね」と泣きながら抱きついてきた。平澤さんの姿が見えないので、「自宅のある与板町へ帰ろうとして、長生橋の方で死んだのではないか。遺体を探そう」と、自宅から探しに来た人と話していたところだった。

下宿のおばさんと無事を確かめ合った平澤さんは、与板町の自宅へ帰って行った。

市街地の惨状は、当時の長岡警察署の警部が記した「戦災メモ」に生々しい。紹介しておきたい。

「私は、二日の朝早々に市内をひとめぐりして平潟神社の境内に足をとめた。言いようのない臭気が鼻をつく。死屍累々とはこのことだろうと思った。死体は衣服が焼け、半裸か一糸纏(まと)わないものが多かった。母親が子どもの顔を抱きしめているもの、母子がお互いに離れまいとして、手と手を握りしめているものなどで、婦女子なだけにひとしお哀れであった。思わず合掌せずにはいられなかった。亡くなられた方が一番多かったのは平潟神社と柳原の神明さまの境内、そこに掘られた防空壕。それに、その近くを流れる柿川のなかであった。平潟神社と神明さまは、計画による避難場所であった」

「柳原の神明さま」とは、柳原町の神明神社のことだ。ここにも平潟神社と同じく防空壕が掘られていた。二つの壕があったが、一つは隣を流れる柿川からだろうか、地下水が染みだして膝までたまり、役に立たないとされていた。これが運命を分ける。人々が生き延びたのは、「役に立たない」とされた方だった。水があったので、灼熱地獄の中でもかろうじて命を落とさずに済んだ。

「石のようなものがピューッと耳の付近を…」

平澤さんの話に戻る。

旧制長岡中学の校舎は、前庭に植えられていた樹木が火を防いだのか、焼失を免れた。平澤さんは自宅から自転車で通学した。

8月7〜8日頃と記憶している。午前7時ごろに家を出て、長岡市街へ向かう途中、突然背後から轟音が迫った。石のようなものがピューッと耳の付近をかすめる。見上げると、頭上に黒い大きな物体があった。それが飛行機だと気付いた平澤さんは真っ青になった。米軍機の機銃掃射だった。

必死で自転車を走らせ、杉林に飛び込む。草むらに伏せて飛行機が飛び去るのを待った。「一瞬の出来事でしたが、長い時間のように感じられました」と話す。

間もなく終戦になった。

同学年の学友はあの夜、4人が犠牲になった。

「燃える炎に身を焼かれ、どんなに熱かっただろう、苦しかっただろうと思うと胸が痛み、昨日までの元気な顔がまぶたに浮かんでしばらく気が抜けたような時間もありました」

戦後80年経っても消えない“空襲の恐怖”

平和式典の講演では「長岡まつり」のメーンイベントとなる「大花火大会」（毎年8月2日と3日の夜）についても触れた。

「90歳を過ぎた今も、空を彩って打ち上げられる大輪の花火の閃光や響く轟音が、空襲の夜の恐怖と重なり、当時を思い出して暗い気持ちになるのは私だけではないようであります」

この日、地元紙の新潟日報が随筆家の半藤末利子さん（90）について、コラム「日報抄」で紹介した。

末利子さんは長岡出身の作家、松岡譲の娘だ。戦時中は長岡に疎開していたので、あの夜の空襲を目撃した。夫の作家、一利さん（故人）も長岡に疎開していて、旧制長岡中学の生徒だった。平澤さんとは共に同年代の同窓生だ。

「米軍機が爆弾を落とすたびにごう音と火柱が上がる。隣にいた母の袖を握りしめ、歯の根が合わずにガタガタと震えていた」「その少女が今、90歳になった。4年前に亡くなった作家半藤一利さんの妻で、随筆家の末利子さんである。長岡高校を卒業後ずっと東京で暮らすが『あの夜だけは忘れられない』という。花火大会は空襲を想起させるので楽しめなくなった」と「日報抄」は書いた。

式典の講演を終えて記者に囲まれた平澤さんは、日報抄の記事を紹介しながら、「やっぱり末利子さんも同じだったんだなと思いました。私も花火は見ません」と言った。

80年もの年月が経った。それでも恐怖は消えることがない。

若い記者に囲まれた平澤さんは「あの頃、人命は虫けらのようでした。戦争のない世の中になってほしいですね。戦争はあってはならない。人命の尊さを訴えたい」と繰り返し述べた。

（葉上 太郎）