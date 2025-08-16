歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。大好きなテレビ番組について語った。

リスナーから、この日の巨人戦が長嶋茂雄さんの追悼試合で、テレビ観戦することを楽しみにしているとのメッセージが寄せられたきっかけで、和田は「ウチねぇ、月曜日にテレビ、壊れたの」と、11日のできごとを切り出した。

アシスタント垣花正は「そう、おっしゃってましたね。突然映らなくなった、って」と答えると和田は「まったく映らないの。声も聞こえなくて突然。火曜日かなんかが、月曜日もそうだったけど、電話もつながらなくて、管理人に来ていただいたけど『わからない』って言うんで、今日引き取ってもらうんだけど、新しいのが来るのはどうか…」と説明した。

その流れで自身の週末の視聴パターンも紹介。「土曜日も『報道特集』ってTBSの番組好きなんですよ。月曜日はなんとしても午後10時から『映像の世紀 バタフライ・エフェクト』、NHKなんですが、それだけはどうしても見たいんですよ」と口にした。

現状について「今リビングのテレビが壊れているから、リビングにいてもつまらないんだよね。おせんべい食べるしかない。まだ4年しかたってないんだけどね」と語った。

和田が楽しみにしているという「報道特集」は16日には「戦後80年『治安維持法で投獄の103歳が語る』」とのタイトルで、午後5時30分から放送される。「バタフライエフェクト」は18日は放送はなく、次回は25日。