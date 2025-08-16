日常使いにも◎！夏フェスに着ていきたい「おすすめチル活コーデ」をご紹介♡
この夏、音楽と風にゆられてチルしたいコ大集合…！今回は、中村里帆・本田紗来・中川紅葉とともに、フェスに着ていきたい「チルコーデ」をご紹介します。昼間の陽射しや、夜の余韻にもぴったりな抜け感のある素材と色使いで、動きやすさと可愛さを両立してみて♡
日焼け対策も可愛く♡
音楽を楽しんでる間だって、日差しはやっぱり女子の敵。
日焼けを気にせずに楽しむためにも、コーデの邪魔をしないアイテムを持っておこう！
Cordinate アームウォーマーとつば広ハットの二刀流♡
大きめながら、やわらかな素材でバッグにも仕込めるハットが便利。
コーデにもなじみやすいシンプルなアームウォーマーはフェスシーンのみならず、日常使いにも◎。
甘ワンピにカジュアルを部分入れ
飛び跳ねたり、水を浴びたりするフェスとは違ってゆったりとした時間が流れるのがチルいフェスの特徴。
カジュアル全開でいくよりも、よりファッショナブルに、ガーリーさんの大好物な甘いワンピでまわりと差をつけて♡
Cordinate ワンピースをファッショナブルに着こなして
〈右・紗来のコーデ〉小花柄のミニにゴツめのブーツでギャップ見せ
肌見せ多めなガーリーワンピで糖度を高めに。ギャルみのある小物がアクセント。
〈左・紅葉のコーデ〉ストンと落ちるキレイめワンピは小物をやんちゃに
シンプルでお姉さん見えするロングワンピも、トレンドのドット柄なら乙女チックに仕上がる。
撮影／小林真梨子 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／本田紗来、中川紅葉（ともに本誌専属）、中村里帆
中村里帆
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来