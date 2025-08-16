「神谷」はなんて読む？読めたらすごい…富山県の難読地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「神谷」はなんて読む？

「神谷」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、富山県の地名で「かみや」とは読みません。 いったい、「神谷」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こんたに」でした。 神谷は、富山県黒部市に位置しています。 神谷のある黒部市は、豊かな大自然と、そこに住む活気ある人々がバランスよく調和したまちです。 そんな黒部市内には、「宇奈月温泉」と呼ばれる四季折々の黒部峡谷を望むことができる温泉地があることでも広く知られているそう。 日本有数の透明度を誇っており、肌にやさしい弱アルカリ性の単純温泉で、『美肌の湯』とも言われていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『宇奈月温泉』

・『黒部・宇奈月温泉観光局』

ライター Ray WEB編集部