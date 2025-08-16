「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」の意味は？飲食店で使える便利すぎるフレーズ！
旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。
「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」の意味は？
「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、メニューに迷ったときに使える言葉です。
「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「おすすめはなんですか？」でした！
「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」は、「おすすめはなんですか？」という意味の韓国語です。
これは、「추천하다（チュチョナダ）」＝「勧める」と、依頼を表す表現「〜여 주세요（ヨ ジュセヨ）」＝「〜してください」を組みあわせたフレーズ。
直訳すると「勧めてください」となり、飲食店などでおすすめを聞くときに使えますよ。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部