「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」の意味は？飲食店で使える便利すぎるフレーズ！

旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。

「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」の意味は？

「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、メニューに迷ったときに使える言葉です。

「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おすすめはなんですか？」でした！

「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」は、「おすすめはなんですか？」という意味の韓国語です。

これは、「추천하다（チュチョナダ）」＝「勧める」と、依頼を表す表現「〜여 주세요（ヨ ジュセヨ）」＝「〜してください」を組みあわせたフレーズ。

直訳すると「勧めてください」となり、飲食店などでおすすめを聞くときに使えますよ。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。

ライター Ray WEB編集部