元モーニング娘。の辻希美が第5子を出産と退院を報告したが、ネット上ではその写真に衝撃の声が続出している。

【写真】「どんな時でもプロ」出産数日後とは思えない、辻希美の衝撃ショット

辻は８月9日に自身のインスタにて、第5子の出産を報告。夫で俳優の杉浦太陽と4人の子どもに囲まれて赤子を抱く辻の写真と共に、《2025年8月8日に無事第5子を出産しました》《母子共に健康です》《18年ぶりの小さな小さな女の子です》などと投稿していた。

辻希美「どんな時でもプロ」

「辻さんは今年3月に第5子の妊娠を報告していました。一般的に35歳を過ぎると高齢出産と言われますが、辻さんは現在38歳。さらに5人目ですから、妊娠発表の時点では少なからず心配の声もありました。そんな中で《母子共に健康》な出産の報告があったので、ネット上は《辻ちゃんお疲れ様。よくがんばったね！》《もう尊敬しかありません。ゆっくり休んでほしい》《お母さんもお子さんも元気で本当によかった！》といった祝福の声であふれています」（スポーツ紙記者）

出産直後と思われる辻はマスクとノーメイクで写真に写っていたが、12日の退院報告投稿は……。

「数日前に出産を終えたばかりとは思えないほど、ヘアメイクをバッチリ決めた自撮り写真でした（笑）。この投稿にはネット上からも驚きの声が続出していて、《人前に出る仕事だし、どんな時でもプロだね。さすがとしか言いようがない》《インスタのためとはいえ、退院後にキレイに髪の毛巻いてセットしてメイクしてえらすぎる》《自分のときは写真撮ろうとすら思わなかった。芸能人ってやっぱり大変な職業だわ》といった投稿が多数見受けられます。

出産の大変さを知っているからこそ、辻さんのすごさがわかるという女性から支持を集めているようです」（芸能ライター、以下同）

いまでこそ世間から一目置かれる辻だが、結婚当初は何をしてもバッシングされていた時期も。

「辻さんは、当時19歳だった2007年5月に杉浦さんとの結婚・妊娠を発表し、同年11月に第1子を出産しています。その後、2009年から公式ブログをスタートさせて子育ての様子などを発信し始めましたが、心無いコメントが多数投稿されて炎上することもしばしば。

しかし、そのきっかけは“いちごに練乳をかけた”“筑前煮の具が大きすぎる”といった非常に些細なことで、もはや炎上“させられた”状態でした。こうした炎上は、のちに2人がバラエティー番組でネタにしていましたが、辻さんは精神的につらかったと当時を振り返っていたこともあります」（前出・芸能ライター）

それでも地道にブログやSNSなどの更新を続け、4人の子どもを立派に育て上げて“ママタレ”の地位を揺るぎないものにした辻。第5子が誕生したことで、子どもたちの成長を楽しみに見守るファンはますます増えそうだ。

