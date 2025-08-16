BTS・JUNG KOOK、『Seven』がSpotify再生回数25億回突破目前！米チャートでも順位上昇

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKの楽曲がビルボードとSpotifyで大ヒットを続けている。

【写真】JUNG KOOK、“新タトゥー”と鍛え抜かれた肉体公開

8月16日、アメリカの音楽専門メディアビルボードが発表した最新チャートによると、JUNG KOOKのデジタルシングル『Seven』は「グローバル200」120位、「グローバル（アメリカを除く）」71位を記録した。先週に比べ、それぞれ7、2順位上昇した。

特に、JUNG KOOKは『Seven』でアジアのソロアーティスト初で最長記録である「グローバル200」107週、「グローバル（アメリカを除く）」108週連続チャートインを続けた。“グローバルスーパーポップスター”らしい記録だ。

先立って、JUNG KOOKは『Seven』、デジタルシングル『3D』、1stソロフルアルバム『GOLDEN』のタイトル曲『Standing Next to You』でビルボード「グローバル200」「グローバル（アメリカを除く）」トップに君臨し、アジアのアーティスト史上初の成果を収めた。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

ビルボードの公式集計によると、JUNG KOOKは2つのチャートにそれぞれ242、291週名を連ねた。

『Seven』は、ビルボードメインシングルチャート「ホット100」でもデビューと同時に1位となった後、15週間チャートインして大衆性を証明した。

Spotify「ウィークリートップソンググローバル」チャートでは、アジアのソロ曲初かつ最長109週連続のチャートインに成功した。累積再生回数は24億9300万回を突破し、25億回を目前にしている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。