¡ÚÃæÆü¡Û£Ä£å£Î£Á¤Ë£µÇ¯Ï¢Â³Éé¤±±Û¤·¡¡¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¡Ö£±£±¡×¤Ë
¡¡£Ã£Ó¤¬±ó¤Î¤¯£±ÇÔ¤À¡£ÃæÆü¤Ï£±£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£¶¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¡Ö£±£±¡×¡££Ä£å£Î£ÁÀï¤Ï£¶¾¡£±£³ÇÔ¤È¤Ê¤ê£µÇ¯Ï¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆüÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀ©µå¤¬º£°ì¤Ä¡£½é²ó°ì»à°ìÎÝ¤«¤éº´Ìî¤Ëº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢£²²ó¤Ë¤Ï»³ËÜ¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ£°¡½£²¡££µ²ó¤Ë¤âéâÌ¾¤Ëº¸ÍãÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤ÈËþ°÷¡Ê£³Ëü£¶£³£±£¶¿Í¡Ë¤Î¥É¡¼¥à¤Ï¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£¶²ó£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¹â¶¶¹¨¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤Î¸å¤âÇ´¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡££·²ó¤Ë¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦¶¶ËÜ¤¬ÎÓ¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ£µÅÀº¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½Å¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½ÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦ÉðÅÄ¤ÎÁ°¤Ë£·²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£²°ÂÂÇ¤ÈÄÀÌÛ¡££¸²ó¤ÏºäËÜ¡¢£¹²ó¤ÏÃæÀî¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ï£°¹Ô¿Ê¡££Ä£å£Î£Á¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È£²¥²¡¼¥àº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡££±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£Ó½Ð¾ì¤ò¤â¤®¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤£³Ï¢Àï¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö£´¡×¤Ë³ÈÂç¡£ÅêÂÇ¤È¤â¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÄÇ°¤ÊÉé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡£