「脚長い！おしゃれ！」佐藤栞里、レアな美脚際立つコーデでHANAのファンミへ「なんでそんなに可愛いの」
モデルの佐藤栞里さんは8月14日、自身のInstagramを更新。抜群の美脚を披露しました。
【写真】佐藤栞里の美脚が際立つ姿
コメントでは「ステキな身体と笑顔世界一だと思ってまーす」「あーーーー可愛い」「スタイル抜群」「なんでそんなに可愛いの」「推しの推し活が世界一尊い」「可愛い！脚長い！おしゃれ！」「ショートパンツ、珍しいですね」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「推しの推し活が世界一尊い」佐藤さんは「8月7日 HANAの日にファンミーティングに行ってきました」とつづり、11枚の写真を載せています。黒いライブTシャツとショートパンツを着用し、ソックスとサンダルを合わせたラフなスタイルを披露。7人組ガールズグループ「HANA」のファンミーティングに行ったようで、手には同グループのロゴが入ったタオルを持ち、佐藤さんの“HANA愛”が伝わります。また、普段はあまり見せることのない美脚もあらわに。
35歳の誕生日ショット自身のInstagramでさまざまな姿を披露している佐藤さん。7月27日の投稿では35歳の誕生日を報告し、幸せがあふれる姿を公開しました。今後の活躍も楽しみですね。
