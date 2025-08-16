¡ÖÉé¤±¤Æµ»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµð¿Í¤Î4ÈÖ¡×¾¾°æ½¨´î»á¤È¹â¶¶Í³¿»á¤¬¸ì¤ë¸½Ìò»þÂå¤Î¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ºå¿À(16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿ÍÂÐºå¿À¤Î»î¹ç¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤È¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤Î»ñ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤¬4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Êµð¿Í¤Î¡Ë4ÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¾ï¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£ÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤ÆÉé¤±¤Æµ»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµð¿Í¤Î4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤½¤ì¤À¤±¤Î¶¯¤µ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤ÂÇ½ç¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤ì¤ë4ÈÖ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ªÀ¤¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹â¶¶Í³¿¤òÇØÃæ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢Èà¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÅêµå¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÈó¾ï¤ËÈà¤¬Á°¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¸å¤í¤òÂÇ¤Ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æº£µ¨¤Î3ÈÖ¡¦4ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤³¤¦¤·¤Æºå¿À¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Î®¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¾ï¤ËÁ°¸å¤¬Æ±¤¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼ç¼´¤òÃ´¤¦ÂÇ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£