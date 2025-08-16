ジーンズ初体験の5歳娘「ママみて…！」小さなポケットの使い方が天才すぎるとSNSで話題に【ママリ】

ジーンズの小さいポケット、5歳娘の使い方に5500いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、comocia(@clay_and_play)さんの投稿したお写真です。コインポケットと呼ばれている、ジーパンのフロントポケットについている小さなポケット。小銭やライターなど小さなものを入れるのに便利ですが、いまいち使い道がわからないという方もいるのでは？





投稿者・comociaさんの5才の次女は、コインポケットの思わぬ使い方を発見したようです。

©clay_and_play

©clay_and_play

ジーパンデビューした次女(5)「ママみて！！！じーぱんにシルバニア入れついてた！！！！」

ジーパンの小さなコインポケットからひょっこり顔を覗かせているのは、なんとシルバニアファミリーのお人形！手もちょんと出されていて、ジャストフィットな感じがかわいらしいですね。



この投稿には「あの小さなポッケはそのためにあったのかー！」「天才の気付きー！👏✨私のにもシルバニア入れ付いてたー！」といったコメントが寄せられていました。このポケットにお気に入りのコを入れて、一緒にお出かけするのが楽しみですね。子どものかわいい発想に思わず笑顔になれる投稿でした。

「良い保護者だと思われたい」ママの取り組みに10万いいね

ご紹介するのは海坊主︎☺︎9m(@umibooozu_06)さんが投稿したあるエピソード。保育園では、さまざまなルールやお願いごとがあります。仕事をしながら保育園の準備をするのは大変ですし、つい面倒に感じてしまうかもしれません。その気持ちはよく理解できます。しかし、保育園はわが子を預ける大切な場所。そこにいる先生たちとは、良好な関係を築きたいものですね。

正直に言おう。私は…保育園の先生方に…！いい保護者だなって…思われたいんだ…！今は…持ち物全てに…デカデカと名前を書くくらいしか…出来ることが…思いつかないけど…

「こんなことしかできない…」と思うかもしれません。しかし、園からのお願いをきちんと守ることは、園にとって一番ありがたいことだと思います。さまざまなルールやお願いごとをしているのは、すべては子どもの安全のため。通っているすべての保護者がきちんと守れば、保育士さんも助かるでしょう。



この投稿には「お母さま、素晴らしいです」「すごく分かります！」などのリプライが寄せられました。信頼関係は、些細なことの積み重ねです。良好な関係を築いて、保護者も楽しい保育園生活を送れるといいですね。

ユニクロのレギンス「3年間サイズアウトせず」買い方ハックに1.7万いいね

ご紹介するのは、ななま@4y+2y(@7cocwii)さんの投稿です。子どもの成長は早く、衣類がすぐサイズアウトしてしまうことも。できれば経済的負担を軽くしたいものですよね。そんな方々のために、ななま@4y+2yさんが、心から役立ったという知識をXで共有してくれました。ユニクロの子ども用レギンスが長くはけるハックとは？

ママ垢やってて心から役立った知識No. 1を全てのお母さんに伝えたい！！！

ユニクロの七分丈の100＝80の十分丈！！

80-100までずっと履ける！！！(ユニクロは丈夫で破れない！)

娘はこれで2-4歳まで3年間同じレギンス履いて登園してたし、息子も同じことしてる。

あの時のどなた様か本当にありがとう🥹

補足します

・レギンスの話だよ！

・80サイズの子にとって100サイズのレギンスだとウエストは緩いけど、ウエストゴムで調整できたよ！(一応確認してね！)

・七分丈の生地は薄手＆最終的には七分丈で履くから通年は難しいかも。うちは春-初秋くらいまではこれで、冬は厚手ののレギンス履かせてたよ。

サイズの概念を少し変えることで、七分丈の100サイズが80サイズの十分丈として使えるとは目からうろこです。そうすると、80サイズのときに100サイズを購入しておけば、約3年間履き続けることが可能になりますね。ユニクロのレギンスは、耐久性が優れていて破損しにくい上に、洗濯を繰り返しても型崩れしにくいと人気です。成長に伴い七分丈に変化して着用することができるなんて、コスパ最強といえるでしょう。



もちろん子どもの体形や使用状況によって3年間もたないケースもあるとは思いますが「3年間もった」という方がいる以上は試してみたくなりますよね。



この投稿には「うちもずっと履いてました」「ユニクロ、マジ丈夫だからありがてえ……毎夜毎夜洗っても何年か単位で平気」「わーもっと早く知りたかった！」などのリプライが寄せられていました。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）