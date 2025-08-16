スターバックス×サントリーの新作♡ペットボトルコーヒーが登場

スターバックスとサントリー食品インターナショナルが贈る新シリーズ「スターバックス® COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」が9月9日（火）に登場します。まるでカフェにいるような心地よさを、持ち歩きやすいスリムボトルでお届け。鮮やかなラベルデザインは気分まで明るくしてくれそう♡全国で発売されるこの2種は、日常にちょっとした特別感をプラスしてくれます。

ブラックは深煎り香る無糖の上質コーヒー

「COFFEE OF THE DAY ブラック」は、日本のスターバックスRTD専用に厳選された豆を使用。深めのローストでカラメルのような香りとコクを引き出し、無糖ながらまろやかな後味を実現しました。

クッキーやチョコレートなど、甘いおやつと合わせると余韻がさらに際立ちます。参考価格は1本あたり約200円前後。持ち歩きやすく、外出先でも贅沢なひとときを楽しめます。

豪華すぎる！ハイキュー!!公式おせち2026♡26,400円で特典もフルコンプ

ミルクとコクが広がるカフェラテ

「COFFEE OF THE DAY カフェラテ」は、深煎りのコーヒー豆にミルクの自然な甘みを重ね、やわらかくコクのある味わいに。黒糖パンなどと一緒に楽しめば、香ばしさとクリーミーさが引き立ちます。

スリムな450mlボトルはバッグにもすっきり収まり、忙しい朝や仕事の合間のリフレッシュタイムにぴったり。全国で手軽に手に入り、カフェ気分を持ち歩けます。

抽選で先行体験セットをプレゼント

発売記念として、「ブラック」と「カフェラテ」各1本が入ったスペシャルトライアルセットを抽選で1,000名様にプレゼントするキャンペーンを実施。

応募はスターバックスCPG公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストするだけ。応募期間は2025年8月5日（火）14:00～8月15日（金）23:59まで。

店頭販売前に、一足早く特別な味わいをお試しできるチャンスです。

毎日のコーヒー時間をもっと豊かに♡

新しい「スターバックス® COFFEE OF THE DAY」シリーズは、手軽さと本格的な味わいを両立した、日常に寄り添うペットボトルコーヒー。

彩り豊かなラベルと、深いコクややさしい甘みは、仕事やお出かけの合間のリフレッシュにも最適です。

お気に入りのスイーツと合わせて、あなただけの特別なコーヒータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪