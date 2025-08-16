◆明治安田J1リーグ第26節 鹿島―福岡（16日、茨城・メルカリスタジアム）

リーグ戦は直近7試合を3勝4分けと堅調なアビスパ福岡が、アウェーで首位の鹿島に挑む。敵地メルカリスタジアムではわずか10日前の6日に天皇杯4回戦で鹿島と戦い、延長の末に2―3と苦杯を喫した。リベンジを期しての一戦ともなる。

日本代表DFの安藤智哉のほか、昨季まで鹿島に所属し、9日のアウェー川崎戦で2ゴール2アシストした名古新太郎らがスタメン入り。司令塔として今季前半に攻撃の要を担った見木友哉が、公式戦では5月21日のYBCルヴァン・カップJ2富山戦以来、約3カ月ぶりにベンチ入りした。

チームは川崎戦で2人の数的有利の中できっちり攻めきり、クラブのJ1最多得点記録に並ぶ5ゴールをマークした。再び迫力ある攻撃を仕掛けてリーグ戦の連勝を目指す。

【福岡の鹿島戦スタメン】

GK 小畑 裕馬

DF 奈良 竜樹

上島 拓巳

安藤 智哉

MF 重見 柾斗

藤本 一輝

前嶋 洋太

松岡 大起

FW 紺野 和也

名古 新太郎

碓井 聖生