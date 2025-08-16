アビスパ福岡が10日前の延長惜敗リベンジへ 司令塔の見木友哉が約3カ月ぶりに待望ベンチ【鹿島戦スタメン】
◆明治安田J1リーグ第26節 鹿島―福岡（16日、茨城・メルカリスタジアム）
リーグ戦は直近7試合を3勝4分けと堅調なアビスパ福岡が、アウェーで首位の鹿島に挑む。敵地メルカリスタジアムではわずか10日前の6日に天皇杯4回戦で鹿島と戦い、延長の末に2―3と苦杯を喫した。リベンジを期しての一戦ともなる。
日本代表DFの安藤智哉のほか、昨季まで鹿島に所属し、9日のアウェー川崎戦で2ゴール2アシストした名古新太郎らがスタメン入り。司令塔として今季前半に攻撃の要を担った見木友哉が、公式戦では5月21日のYBCルヴァン・カップJ2富山戦以来、約3カ月ぶりにベンチ入りした。
チームは川崎戦で2人の数的有利の中できっちり攻めきり、クラブのJ1最多得点記録に並ぶ5ゴールをマークした。再び迫力ある攻撃を仕掛けてリーグ戦の連勝を目指す。
【福岡の鹿島戦スタメン】
GK 小畑 裕馬
DF 奈良 竜樹
上島 拓巳
安藤 智哉
MF 重見 柾斗
藤本 一輝
前嶋 洋太
松岡 大起
FW 紺野 和也
名古 新太郎
碓井 聖生