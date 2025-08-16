福岡・見木

写真拡大

　◆明治安田J1リーグ第26節　鹿島―福岡（16日、茨城・メルカリスタジアム）

　リーグ戦は直近7試合を3勝4分けと堅調なアビスパ福岡が、アウェーで首位の鹿島に挑む。敵地メルカリスタジアムではわずか10日前の6日に天皇杯4回戦で鹿島と戦い、延長の末に2―3と苦杯を喫した。リベンジを期しての一戦ともなる。

　日本代表DFの安藤智哉のほか、昨季まで鹿島に所属し、9日のアウェー川崎戦で2ゴール2アシストした名古新太郎らがスタメン入り。司令塔として今季前半に攻撃の要を担った見木友哉が、公式戦では5月21日のYBCルヴァン・カップJ2富山戦以来、約3カ月ぶりにベンチ入りした。

　チームは川崎戦で2人の数的有利の中できっちり攻めきり、クラブのJ1最多得点記録に並ぶ5ゴールをマークした。再び迫力ある攻撃を仕掛けてリーグ戦の連勝を目指す。

【福岡の鹿島戦スタメン】
GK  小畑　裕馬
DF  奈良　竜樹
　   上島　拓巳
　   安藤　智哉
MF  重見　柾斗
　　藤本　一輝
　　前嶋　洋太
　　松岡　大起
FW 紺野　和也
　   名古　新太郎
　　碓井　聖生