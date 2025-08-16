元モーニング娘。の藤本美貴が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「別れようと思ったぐらい気持ち悪かった」という夫・庄司智春との大ゲンカを改めて振りかえった。

今回のＹｏｕＴｕｂｅではミキティと庄司のケンカ事件簿を振りかえった。

何度もメディアで明かしている有名な夫婦げんかが「庄司死んだふり事件」。これは結婚前の話で、結婚式の準備がなかなか進まず、準備途中でついにミキティと庄司が大ゲンカに。すると庄司が「こんなにケンカするなら結婚式なんか辞めよう」と言って「一度、パタンって死んだのよ。その場で」とまさかの死んだふり。

ミキティは「え？って思うじゃん。大の大人が死んだふりって、ある？死んだふりされたことある人ってなかなかいない。しかも幸せに向かっている結婚式で」と当時の怒りが再燃。「なにこれ、気持ち悪いって。驚きと気持ち悪って、全然笑えない」と振りかえった。

そして「ここで逃げちゃいけないって、馬乗りになって、Ｔシャツつかんで振り回して。でも向こうの死んだふりの気合がすごい。全然死んだまま。なのでポイって捨てて（自分が）出て行った」という。

その後の仲直りの仕方については、どちらかが一度家を出るなどして距離を取るといい「（近くにいると言っちゃいけないことも言ってしまうから」と説明。あとは「わが家はお互いが謝る。私もこうしたのは悪かったからゴメンねって」と仲直り方法も明かしていた。