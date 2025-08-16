※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじテーマパークの近くに住む主人公一家。毎年、夏休みには義姉家族が泊まりに来ており、明日はその宿泊日。ところが夫は「聞いてない」と言い、「伝え方が悪い」と責任転嫁してくる。翌日、到着するなり横柄な態度を取り、約束していた宿泊代も払わない義姉。実は、友人から「このあたりの住民は、夏休みに日替わりで友人を泊めて一儲けしている」と聞き、わざと嫌がらせをしていたのだった。子どものケガ騒動をきっかけに少しは反省した様子の義姉だったが、出発日には「来年も来ていいよね」と図々しくおねだり。すると夫が、宿泊費で儲けているなんて勘違いだとブチギレ。「来年からは泊めない」と突き放すが、1年後、友人宅に泊まるという義姉が突然訪ねてくる。さらにはその友人への愚痴をいい、「だからさ…」と上目遣いをしてきて…。