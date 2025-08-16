最大50%OFF！【ホラー小説】がKindleセールでお得に読める!!『撮ってはいけない家』『厭魅の如き憑くもの』『学校の怪談』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でサマーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『撮ってはいけない家』などホラー小説も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■撮ってはいけない家
セール特価：1278円（30%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+581pt
映像制作会社でディレクターとして働く杉田佑季は、上司であるプロデューサーの小隈好生から、ホラーモキュメンタリ―の企画を担当するように頼まれる。だが、実際にドラマの制作が始まると、子どもの神隠しが発生し……。
■厭魅の如き憑くもの 刀城言耶シリーズ (講談社文庫)
セール特価：809円（30%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+368pt
戦慄の本格ホラー推理！山深い村に蔓延る恐怖の連続！ 神々櫛（かがぐし）村。谺呀治（かがち）家と神櫛（かみぐし）家、2つの旧家が微妙な関係で並び立ち、神隠しを始めとする無数の怪異に彩られた場所である。戦争からそう遠くない昭和の年、ある怪奇幻想作家がこの地を訪れてまもなく、最初の怪死事件が起こる。本格ミステリーとホラーの魅力が圧倒的世界観で迫る「刀城言耶（とうじょうげんや）」シリーズ第1長編。
■学校の怪談（１） (講談社ＫＫ文庫)
セール特価：365円（50%OFF）
放課後の学校で、コトコトと音がきこえるよ。理科室のガイコツがうごきだし、トイレには、「花子さん」があらわれる。「人面魚」など、こわ〜い話がいっぱい。
■忌み地 怪談社奇聞録 (講談社文庫)
セール特価：462円（30%OFF）
怪談社の糸柳寿昭と上間月貴が全国各地の忌み地、いわくつき物件を中心に取材。ふたりが足で集めた情報をもとに作家・福澤徹三が取材のプロセスや現場の状況を書き起こした前例のない怪談実話集。糸柳と上間は事故物件が集中する地域で、恐るべき怪異の連鎖に遭遇する。歴史から忘れ去られた戦慄の真相とは？
■怪奇小説集 (講談社文庫)
セール特価：304円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+139pt
深夜、胸をしめつけられるような息苦しさに襲われたルーアンのホテル、真夜中の階段を上がっていく何者かの足音を耳にしたリヨンの学生寮、うなだれている人影を夜具の足許に目撃した熱海の旅館――「三つの幽霊」ほか、身の毛もよだつ恐怖譚15編を収録。
※本ページで紹介する情報は、2025年8月15日12時現在のものです。
