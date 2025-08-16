◇女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 第２日（１６日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

１８位で出たプロ９年目の３０歳、金沢志奈（クレスコ）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算９アンダーで首位と１打差の３位に浮上した。「前半はあまりいいゴルフじゃなかったけど、後半はドライバー、アイアンもよくなって、チャンスにつけることができた」と振り返った。

１０番で４メートルを沈めて流れを引き寄せると、「インパクトの時に体が開いていたので、そこを修正した」というショットがさえた。１２番パー３では６番ユーティリティーでの第１打をピンにからめてスコアを伸ばした。１７番パー３は９番アイアンで３０センチにつけ、１８番は１５８ヤードの第２打を７番アイアンで１メートルに運び、連続バーディーで締めた。

オープンウィークだった２週前、男子ツアーのリシャール・ミル・チャリティーのペアマッチに参戦。石川遼と組み優勝した。日本ツアー通算２０勝の石川とのプレーから学ぶことは多かった。「体も大きいし、距離も飛ぶ。アグレッシブなゴルフをされる。私はけっこう守りのゴルフなので、反対のプレースタイルだなって思った。見習いたいと思った」。トレーニングにも、よりいっそう身が入るようになった。

２日にわたったペアマッチのラウンド中は「ウェッジ何本入れているの？」といったクラブセッティングについて会話を交わし、スイングを大きく変えたときの話などで盛り上がった。プレーの助言については「おこがましくて聞けなかった。聞けばよかったな…」。ちょっぴり後悔している。「本当に素敵な方で、やっぱりスターだなって思った。見ていてファンになるような」。ギャラリーへの振る舞いなど、同じプロゴルファーとして大いに刺激を受けた。

５月のＳｋｙ ＲＫＢレディスで、最終日１１番終了時に４打のリードを得ながら逆転負けを喫した。「明日は伸ばし合いの日になると思うので、ついていけるように精いっぱいベストを尽くして頑張る。今年こそは優勝したいって毎年思っている。そこを意識しながらプレーしたい」。悲願の初優勝へ、アグレッシブに攻め抜く。