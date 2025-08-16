【U18日清食品トップリーグ2025】昭和学院「チャレンジャー精神で全国に挑む」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、女子はインターハイを4年ぶりに制した桜花学園高校（愛知県）や大会2連覇中の京都精華学園高校（京都府）をはじめ、全国トップレベルの強豪が集結する。大会のスタートを前に出場チームにアンケートを実施し、その回答をもとに大会への意気込みや目標などを紹介する。

◆ディフェンスから速攻で勝機をつかむ





昭和学院高校（千葉県）は2年連続3回目の出場。鈴木親光ヘッドコーチは「インターハイに出場ができていないので気後れしていますが、出場するチャンスをいただけたので上位のチームにしっかりとチャレンジしていきたいと考えています」と語る。すべての試合でチャレンジャーらしく戦い、下級生の育成も重視。ディフェンスからのトランジションの速い展開を目指し、「試合に出場する選手全員がカギを握る選手であり、全員が一丸となって戦っていきたい」と強調した。全国トップチームとの対戦を前に、「全チームと内容のある試合をしていきたい」と意欲を示した。







キャプテンの若井日和は「出場できると思っていなかったので驚きが大きいですが、自分たちが出場できることに感謝を忘れずに戦いたい」と心境を語る。全員で守りきる守備からアーリーオフェンスにつなげるバスケを展開し、雰囲気やゲームの流れが悪いときには立て直せる精神的な軸を担う構えだ。「全国トップレベルのチームと試合ができることが楽しみ。挑戦者として全力でぶつかり、どんな相手にも臆せず一戦一戦を大切に最後まで諦めず戦い抜きます」と力を込め、意識する相手には「千葉経済大学附属高校。インターハイ予選で悔しい負けをしたので、圧倒的な点差をつけて勝ちたい」と答えた。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年：5位（3勝4敗）



2023年：不出場



2022年：6位（2勝5敗）