お笑いタレントの狩野英孝（43）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。7月18日に放送されたテレビ朝日の音楽特番「ミュージックステーションSUPER SUMMER FES 2025」でバズった出来事について言及した。

狩野は「50TA」として夢だったMステに初出演。番組冒頭で「SixTONES」の高地優吾が体調不良のため出演を見合わせ、メンバー5人が深々と頭を下げた場面で、その隣に並んでいた狩野も一緒にお辞儀。「狩野さん関係ない！」と周囲から突っ込まれ、スタジオを盛り上げた。ネットやSNSでは、この狩野のふるまいが大うけだった。

「4時間生放送じゃないですか」と切り出した狩野。「オープニングでSixTONESと一緒にお辞儀して、みんなからツッコミがあって」と振り返り、「4時間生放送、4時間ずっとスタジオいっぱなし。楽屋に4時間後戻ったらマネジャーが“狩野さんSixTONESとお辞儀してるのネット、SNSで凄いことになってますよ”」と楽屋に戻った際にマネジャーに言われた一言を明かした。

「俺てっきり叩かれてるのかなと」思ったといい、「言ったら、ちょっぴり真面目なシーンというか、いつもおちゃらけてるSixTONESが真面目にお辞儀する中に俺も混じってお辞儀してるから、これ叩かれてるぅぅぅって」と生放送終了後の心境を打ち明けた。

「（マネジャーに）叩かれてんの?って聞いたら、“いや、おもしろいらしいです”みたいな」と“バズってる”報告を受け、拍子抜けした様子。「もうちょっと楽しいトーンで行ってくれよみたいな」と続け、「ちょっと深刻な感じで言うから、マジ焦ったわ」と安堵（あんど）の表情を見せていた。