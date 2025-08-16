日本最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）が熱狂に包まれた8月1日、アイドルグループ「Baby'z Breath」（略称ベビブレ）の吉野瑞穂は、スポニチ東京本社で静かに未来を見据えていた。大きな舞台に立てなかった悔しさよりも、その瞳に宿るのは確かな自信。ソロインタビューでグループの現在地と、これから描く未来像に迫った。（「推し面」取材班）

「いい意味で、何も思っていないんです」。

夏の祭典の喧騒が遠くに聞こえる取材日、TIFのステージに立てなかった心境を問うと、吉野は穏やかな表情でそう口にした。その言葉には、焦りや気負いではなく、地に足のついた冷静な自己分析が滲む。「泳げないまま海に放り出されるんじゃなくて、ちゃんと泳げるようになってからたどり着きたい」。目指すのは、一足飛びの成功ではない。一歩一歩、自分たちの実力で未来をつかみ取ることだ。

その堅実な歩みを支えているのが「他のグループに負けない」と胸を張るベビブレの強みだ。「普段はみんなサポーターのようにお互いを支え合っているんですけど、いざという時にはちゃんと戦える。みんな内に力を秘めているんです」。熱くなるのではなく、冷静に話し合える“大人な関係性”も、グループの推進力となっている。ステージの上で華やかに輝くグループの裏側には、互いを尊重し、高め合う確かな信頼関係があった。

「個人としては、声優のお仕事も続けながら、ラジオやグラビアにも挑戦したい。好奇心が旺盛なので、まずは全部一度手に入れてみたいんです」。個人の活動への意欲を語る吉野の言葉は力強い。メンバーそれぞれが異なる現場で得た経験やスキルは、やがてグループに還元される。見据えるのは、メンバーそれぞれの力を結集させ、「自分たちで自分たちをプロデュースできるグループ」になるという未来像だ。それは、個々の力が最大限に発揮されて初めて成り立つ、最もクリエイティブな挑戦に他ならない。

“この景色を、もっとたくさんの人と見たい”。その思いを胸に、今は目の前の海で着実に泳ぎ方を覚えるとき。自らの力でこぎ出し、大きな舞台という大海原にたどり着く日は、そう遠くないのかもしれない。