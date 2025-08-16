女優の高島礼子（61）が15日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。レースを始めたきっかけについて語った。

高島は国内A級ライセンスを取得し、レースに参加していたと明かされ、「車が大好きで、まあ（プロの）レーサーが無理にしても、レース関係のお仕事に就きたいなという気持ちでやらせていただいてたんですけど」と告白。

さらに「物凄くお金がかかるので、お金がないからキャンギャルにちょっと応募させていただいて」とレースクイーンもやっていたとぶっちゃけた。

レースを好きになったきっかけを問われると「本当に内気で内向的だったんです」と驚きの回答。「もう全然いじめられっ子で。ちょっと可愛いからってふざけんなよみたいな感じで。なんかよく分かんないけどいじめられてて」と振り返った。

その際「助けてくれたお友達、かっこ良かったなあっていう。かっこいい女性にずっと憧れてて」と高島。「あとは仲間意識。レースの楽しさはみんなで何かを成し遂げる。1人じゃできないんですよ。ドラマのこういう作品と一緒で、メンテナンスする人も必要だし、車も運ばなきゃいけないし、みんなで何か作り上げて目標に向かっていくっていうことが好きでしたね」と力説した。