シンガー・ソングライターのあいみょん（30）が16日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。「やりたいこと」について語った。

パーソナリティーの広瀬すずから「今やりたいことや趣味あります？」と質問される場面が。「ずっと言ってるのは、野球見んのとか好きで」と大の野球好きをアピールした。

広瀬に「野球の話したらあいみょん止まらないから」と制されるも「ストラックアウトってあるやん、アレ全抜きしたいと思う」と熱を込める。「誰かマジで変化球を教えてくれませんか？変化球を投げたくて…今年の書き初め『変化球』やったんやけど。教えてくれる人なかなかいないやんか」と切望した。

始球式も務めたいとして「もし仮に今後（仕事が）来るってなったらガチでやりたいやん」と意気込み「取り上げられたいやん新聞に“フォームうますぎ”みたいな」と爆笑。変化球をマスターしたい理由については「かっこいいから。シンガーソングライターの変化球おもろない？」と声を踊らせて笑いを誘った。