◇ボクシングWBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦 王者・晝田瑞希《○判定●》同級8位ナオミ・カルデナス （2025年8月15日 米カリフォルニア州サンタ・イネス チュマッシュ・カジノ・リゾート）

WBO女子世界スーパーフライ王者・晝田瑞希（28＝三迫）が挑戦者の同級8位ナオミ・カルデナス（26＝メキシコ）に3―0判定勝ちし、5度目の防衛に成功。9戦全勝2KOとした。

前日計量では挑戦者カルデナスがリミットを0・8ポンド（約363グラム）超過。晝田が勝利すればタイトル防衛、敗れればタイトル空位となる条件で実施された。試合は王者・晝田が、頭を下げて前に出る挑戦者を多彩なパンチで翻弄（ほんろう）し、2者がフルマークをつける大差判定勝ち（100―92×2、98―92）となった。

3戦連続の米国での防衛戦をクリアした晝田だったが、リング上では涙。リング禍により、8日に28歳で死去した東洋太平洋スーパーフェザー級5位の神足茂利さんを思い「1週間前に親友を失いました。彼は勇敢なボクサーでした。どうか彼のことを覚えていてください」と目を赤くした。

試合後は所属ジムを通じて「なんとか勝つことが出来きました！もっともっと強くなりたいです！無事勝てて、無事リングを降りられてホッとしています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです！もっと強くなって帰ってきます。No pasa nada（＝スペイン語でどうってことないよ）！」と喜びを表現した。