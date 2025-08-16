INI¡¢¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¸ø±é¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¡²Æ¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¥Î»
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×INI¤¬8·î16Æü¡¢Âçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
INI¤Ï¡¢¡ÈMOUNTAIN STAGE¡É¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Þ¥ê¥ó¥ë¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄêÈÖ¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖFANFARE¡×¤ò¥Ö¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¡£½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
MC¤Ç¤ÏÁ´°÷¤Ç°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢º´ÌîÍºÂç¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¡£º´Ìî¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢²Æ¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²Æ¤ò³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ÇµöËËÞ¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊINI¤Î²Æ¥½¥ó¥°¡ÖPineapple Juice¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬½Ð¸½¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤Ë°î¤ì¤¿²Æ¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢´ÑµÒ¤Ï¼ê¤ò·Ç¤²¤¿¤ê¡¢º¸±¦¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤Ë¤ÏÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÈøºê¾¢³¤¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï²»³Ú¤Ç¿Í¤Î¤³¤È¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¶«¤Ó¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹ç¿Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖHERO¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ²ó¤·¡¢Ç®µ¤¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÁ´¶Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÆÏ¤±¤¿INI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢INI¤ÏÌÀÆü17Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£