◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 7-2 ソフトバンク(16日、みずほPayPayドーム)

首位ソフトバンクがロッテとの2戦目に敗れました。先発・有原航平投手は4回で72球を投げ、今季ワーストタイとなる7失点となっています。

先発のマウンドにあがった有原投手は、わずか6球で先制点を献上。先頭の藤原恭大選手に初球をライトへのヒットとされると、続く西川史礁選手の打席で2塁への盗塁を許し、5球目のフォークを先制タイムリーとされました。

すると2回にはさらなる猛攻を浴びます。1アウトから4本のタイムリーを浴びるなどで一挙5失点。ロッテに大量リードを許します。

ソフトバンク打線は反撃に転じたいものの、対する先発・小島和哉投手の前に得点が奪えず。2回からは3イニング連続でランナーを出すも決定打が出ず、5回まで4安打のみで無得点と抑えられます。

4回にもタイムリーを浴びた有原投手は、4回を投げ終えて降板。今季ワーストの失点数は、ロッテと戦った3月28日の開幕戦で喫した7回を投げての7失点でしたが、それに並ぶ失点数となる4回7失点での降板となりました。

それでも6回には、2試合連続弾となる山川穂高選手のソロHR、さらに8回にも野村勇選手にソロHRが生まれます。しかし反撃はここまで。9回からマウンドにあがった2番手・益田直也投手の前に追加点とはならず、敗れました。