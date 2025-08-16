◇プロ野球イースタン・リーグ ロッテ 4-1 日本ハム（16日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

日本ハムのドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手が「2番・投手兼DH」で2軍戦に出場。1軍の本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで、プロ入り後初の二刀流出場を迎えました。

柴田投手は7月26日のロッテ戦で、先発投手としてプロ初のマウンドにあがると、3回をパーフェクトと鮮烈なデビュー。試合後にお立ち台にあがると、自ら「投打両方ヒーローインタビューに上がれるよう頑張ります！」と思いを語っていました。

これまでも2軍戦で、投手と打者それぞれで出場を重ねていた柴田投手。しかしこの日は初の同時出場となりました。

先発投手としては、初回に1本のヒットを許すも無失点。さらに2回には四球での出塁を許すも、3人から三振を奪います。3回からは2番手・宮内春輝投手がマウンドにあがり柴田投手は降板。2回で40球を投げ、被安打1、奪三振4、与四球1、無失点という成績でした。

その後は打者専任でプレーを継続。3回に2アウト1塁の場面で第2打席を迎えると、対するロッテの先発・石川柊太投手の3球目のストレートをとらえ、ライトへのヒットを記録しました。その後は快音は響かなかったものの、夢への大事な一歩を踏み出しました。