MLB公式サイトは、ブリュワーズに1巡指名されたアンドリュー・フィッシャー選手の心温まるエピソードを紹介しました。

今季のドラフトで1巡指名を受け、テネシー大からブリュワーズに入団した21歳のフィッシャー選手。期待の内野手スラッガーです。

そんなフィッシャー選手へ10歳の少年が一通の手紙を送りました。これを書いたのは、これまでドラフト1巡指名を受けた選手たちに手紙を送るのを恒例としている、野球好きのタッカー・ローズくんです。

これまでも多くの選手から返事をもらっているというローズくんですが、フィッシャー選手からの返事に驚きの声をあげます。というのもローズくんの元に届いたのは、3ページにわたってビッシリと書かれた直筆の手紙。加えて、本文の強調したい部分にはマーカーでラインまで引かれていました。

フィッシャー選手が強調していたのは「人生でもグラウンドでも素晴らしいチームメートでありましょう」、「毎日同じ人間でいましょう」、「誠実でいましょう」、「すべての人に敬意を払いましょう。チームより大きな個人はいない」などのメッセージ。さらに最後には「教室で全力を尽くそう！」という言葉が刻まれていました。

これを受け取ったローズくんは「わざわざマーカーを使う時間もかけてくれたのがすごい。自分がどれだけ素晴らしい選手であるかではなくて、自分の人生や自分がどんな人間であるかについて書いてくれたのがよかった」と、手紙の感想を口にしました。

10歳のファンに向けて、熱い思いのこもった言葉を贈ったフィッシャー選手。今後の活躍にも注目です。