『あんぱん』のぶ、社会の壁にぶち当たる 第101回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第101回（18日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」
前回は、舞台公演は成功裏に幕を閉じる。数日後、なぜかぼんやりした様子の嵩（北村匠海）。そこに、また一緒に楽しい仕事をしようとたくや（大森元貴）がやって来る。しかし、嵩は聞く耳を持たず、やってみてはと言うのぶ（今田美桜）にも、口出ししないでくれと反論する。それ以来、ぎくしゃくする２人。そんな中、のぶは嵩に内緒であることをしていた。何も知らず八木（妻夫木聡）に会い行った嵩は、目の前の光景に目を疑う。
今回は、嵩（北村匠海）が書いた詞にたくや（大森元貴）がメロディーをつけて生まれた「手のひらを太陽に」は、「みんなのうた」でも紹介され、子どもたちに広く歌われるように。そんな中、八木（妻夫木聡）から逃げずに漫画を描くよう言われた嵩は、久しぶりに漫画を描こうとするが、なかなか筆が進まず、漫画家として壁にぶち当たっていた。そしてのぶも、社会の壁にぶち当たる。のぶが肩を落として帰宅すると、中から女性の声が!!
