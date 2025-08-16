俳優の大沢たかおさんが、スタジオ撮影の一コマを自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 大沢たかお 】 “秋の装い” チャコールのジャケットに茶のパンツで撮影の一コマ フォロワー賛辞「10月のファンミ楽しみ」





大沢さんは、チャコールグレーのロングジャケットを袖をまくってラフに羽織り、茶のワイドパンツを合わせて、アンティークの木の椅子を反対側に向けて跨ぐように座って頬杖をつくポーズで撮影。大沢さんのスタイルは鷹揚で空気をはらみ、来たるべき季節への期待に満ちているように見えます。









2枚目の写真は、そんな大沢さんをぐっと引いて捉えたもので、スタジオのスタッフさんや照明なども写り込んでいます。そんな中で大沢さんは、椅子にまたがったまま照れたような笑みを浮かべて下を向いています。

秋の装いの大沢さんに、フォロワーからは「素敵すぎて元気出ました」「愛の補給をありがとうございます」「眼福でございます」「椅子になりたい」「暑さを和らげる目線がすてき」などメロメロの賛辞が集まり、「10月のファンミ楽しみ」という期待も寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】