◇セ・リーグ 巨人0―3阪神（2025年8月16日 東京D）

巨人の岡本和真内野手（29）が16日に出場選手登録され、同日の阪神戦（東京D）で「4番・三塁」に入って先発出場。初回の一塁守備中に打者走者の中野と交錯して左肘じん帯損傷の重傷を負った5月6日の阪神戦（東京D）以来102日ぶりに戦列復帰を果たした。

「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された一戦で待望の復帰。奇しくも負傷した時と同じ東京ドームでの阪神戦で、相手先発右腕は智弁学園（奈良）の2年後輩でもある村上という舞台となった。

打席に入る前の1回表守備では無死一塁で中野の送りバントを無難に処理。その裏、2死一塁で打席が回ると「4番、サード、岡本」の場内アナウンスにスタンドからは大歓声が起きた。

岡本、岡本、岡本とファンが名前を呼び続けるなかで初球をファウル。2球目を打った打球は左中間寄りに飛んだが、中飛に。

4回の第2打席は四球、7回の第3打席は三ゴロで、第4打席は回ってこなかった。

試合前の時点で通算対戦打率.077（13打数1安打）と苦手にしている高校の後輩・村上にこの日も2打数無安打。通算対戦打率は.067（15打数1安打）となっている。

離脱した5月6日時点で打率.308（当時リーグ3位）、8本塁打（同2位）、25打点（同3位）だった岡本。大黒柱を欠いたチームは吉川（15試合）、キャベッジ（39試合）、大城卓（1試合）、丸（7試合）、増田陸（7試合）、坂本（5試合）と6人が代役4番を務めるなど苦しい日々が続いていた。